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英女王曾在南韓過生日！入境隨俗態度被讚爆　萬人空巷一睹女王風采

▲▼英女王伊莉莎白二世曾於1999年4月踏上南韓進行國是訪問。（圖／達志影像／美聯社）

▲英女王伊莉莎白二世曾於1999年4月踏上南韓進行國是訪問，受到當地民眾歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世於當地時間8日駕崩，享耆壽96歲，消息傳出後全球陷入一陣悲慟情緒中。不過，女王生前與南韓維繫著深厚友誼，她曾於1999年時受邀訪韓，造訪傳統儒教聚落河回村，當地居民為她辦一場隆重的73歲傳統生日宴，而她入境隨俗、尊重傳統的態度至今仍讓韓國人印象深刻。

根據《韓聯社》、《News1》，伊莉莎白二世曾於1999年4月19至22日，在時任南韓總統金大中的邀請下，前往南韓進行4天3夜的國是訪問，這是英國、南韓（朝鮮時代）從1883年簽訂「朝英修好通商條約」後，睽違116年以來首度有英國君主造訪南韓，因此當時伊莉莎白二世此趟韓國行也深受當地民眾歡迎。

其中最令女王印象深刻的是造訪位於慶尚北道安東市的儒教傳統聚落河回村（하회마을），該村落為世族豐山柳氏的發祥地，座落村內的忠孝堂更是朝鮮時代壬辰倭亂主戰派大臣柳成龍的宅邸。

▲▼伊莉莎白二世造訪安東河回村。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊莉莎白二世造訪安東河回村。（圖／達志影像／美聯社）

在伊莉莎白二世造訪河回村時，吸引1萬名韓國人前往目睹女王風采，當地以調製安東燒酒聞名的大師趙玉花（조옥화，2020年卒）親自為女王準備韓國傳統的生日宴辦桌，不僅桌上擺滿各種水果、麵條、肉片、燉菜、湯類等高達47種的傳統宮廷佳餚，甚至還有高度60公分、以各種樹枝與果實裝飾的年糕花盆作為點綴。

當伊莉莎白二世造訪忠孝堂時，她親自脫去腳下的鞋子後才進到房內，她遵守韓國傳統禮法的態度讓當時的韓國人留下深刻印象，對女王讚譽有加。

伊莉莎白二世在安東還造訪了佛教古剎鳳停寺，不僅觀賞了河回別神祭祀戲，還體驗當地醃製韓式泡菜（辛奇，김치，Kimchi）與辣椒醬的過程。

此外，當年伊莉莎白二世還曾造訪首爾仁寺洞、梨花女子大學，與當地民眾進行近距離接觸。

▲▼伊莉莎白二世1999年曾前往首爾顯忠院捻香。（圖／志影像／美聯社）

▲伊莉莎白二世1999年曾前往首爾顯忠院捻香。（圖／志影像／美聯社）

在前往青瓦台迎賓館出席晚宴時，她向金大中表示，「今天我所目睹到的韓國景象，和我1952年登基時英國人對於韓國的既定印象有非常大的改變。韓國人胼手胝足，將戰後破碎的國家重新建造成世界主要產業國家。」

這一段的訪韓經驗也在女王腦海裡留下深刻印象，此後每當有新任的南韓駐英大使前往白金漢宮、或是接見南韓重要政治人物時，女王便經常向對方提起1999年訪韓時所留下的深刻回憶。

之後，女王的次子安德魯王子也曾於2019年訪韓時前往河回村，當地民眾為他舉辦傳統生日宴。

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