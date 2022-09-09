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北韓推動核武立法！金正恩承諾絕不拋棄核武：美國目的是讓我們滅亡

▲▼金正恩8日在最高人民會議上發表施政演說。（圖／路透）

▲金正恩8日在最高人民會議上發表施政演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年來軍事動向頻繁，且早已準備進行第7次核試驗。昨（8）日，北韓最高人民會議更將「核武使用政策」法制化，從第1項至第11項明確規範核武的使用時機，突顯出北韓絕無推動無核化的意圖。北韓最高領導人金正恩表示，美國的終極目標是讓北韓政權垮台，因此北韓絕對不會拋棄發展核武。

根據北韓官媒《朝中社》今（9）日報導，金正恩8日在第14屆第7次最高人民會議上發表施政演說，內容著重在推動核武使用法制化，以應對來自美國與南韓的威脅。他表示，「美國的目的雖然是讓我們（北韓）解除核武武裝，但其終極目標還是讓我們放下核武、甚至解除武裝，使我們處於劣勢後，再使我們的政權垮台！」

金正恩在演說中強調，即便面臨美國十年、百年、甚至千年的制裁行動，北韓依舊無法放棄發展核武，「自衛權事關國家生存與人民的未來，我們無法放棄自衛權。無論處在何種極為克難的環境，在美國所介入的朝鮮半島（韓半島）政治軍事形勢之下，需要靠核武才能牽制美國的我們，更是絕對無法拋下核武。」

針對先前南韓總統尹錫悅於百日施政演說、光復節（8月15日）等場合所提及的「大膽的構想」，金正恩表示毫無任何協商空間，「若我們（北韓）的核武政策改變，除非是這個世界跟著改變、朝鮮半島（韓半島）的政治軍事環境也跟著改變，否則絕對不會放棄核武，更不會推動無核化。」

金正恩強調，「共和國（北韓）核武，是美國與其追隨勢力向我方實施政治軍事挑釁時，我方遏止敵方威脅的手段。」

▲▼北韓最高人民會議針對核武使用推動立法，訂出11項規範。（圖／路透）

▲北韓最高人民會議針對核武使用推動立法，訂出11項規範。（圖／路透）

在《朝中社》9日以「朝鮮民主主義人民共和國最高人民會議法令」為標題的報導中，更是明確指出核武力政策的11項法規，分別針對核武使用、核武組成、決定使用核武、核武的使用原則、核武的使用條件、核武的安全管理與維護、強化與更新核武、防止核武擴散（傳播）等推動法制化。

其中，第3條更是明確規範，核武的使用須服從國務委員長（金正恩）的唯一指揮，國務委員長更是主掌核武使用的所有決定權，當國家核武的指揮統治體系（以金正恩為中心的領導階層）面臨敵對勢力攻擊而處於危機時，根據事先擬定好的作戰方案，將立刻自動實施核武打擊能力。

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