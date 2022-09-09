再嗆陳時中疫苗採購合約、效力說不清　蔣萬安轟：這是公開透明嗎？

▲蔣萬安北投市場掃街。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰進入倒數，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（9）日前往北投市場拜票時，接受媒體受訪時指出，民進黨台北市長參選人陳時中對於疫苗採購合約、高端疫苗效力說不清楚，這就是陳講的公開透明嗎？蔣最後不忘酸，陳時中人設一直在改變也找不到方向，陳改變人設可能是為了自己，但是自己則是為了這座城市的進步。

陳時中團隊一直引發外界關注，宅神朱學恒日前酸，陳時中的競選辦公室若舉辦一個「家庭日」，五院的院長就都到齊了；而陳團隊中，爭議人物焦糖陳嘉行到底擔任什麼角色，陳受訪時回「我不清楚」。

蔣萬安吃驚表示，其實他很驚訝，為什麼陳時中對他的競選團隊被公布要氣的跳腳，這到底有什麼樣不可告人，或者他對他的團隊這麼沒有信心。自己的團隊之前也被媒體揭露過，但他認為，這都是可以供外界公評檢視的。

話鋒一轉，蔣萬安嗆，陳時中疫苗採購合約要封存30年，另外包括高端疫苗效力也說不清楚，這些都是陳時中所說的公開透明，但卻都是黑箱作業、塗黑遮蓋掩蓋。

蔣萬安說，接下來大家應該好好的端出市政牛肉讓市民檢視，而且勤走基層、深入民眾，前天他去東區商圈，晚上也到酒吧，自己就是站在市政發展的角度，與當地商圈協會的理監事來交換意見。而陳時中可能一直在改變人設還找不到方向，他可能轉變人設是為了自己，但是自己是為了這座城市的進步。

