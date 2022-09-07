論文門第二輪...林耕仁才轉述「沒人檢舉」　竹市議員遞資料了

▲新竹市議員劉康彥7日下午前往中華大學具名檢舉。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民進黨團7日上午在立法院召開記者會，爆料新竹市長候選人林耕仁的中華大學論文涉及「大規模抄襲」。林耕仁今回應，昨日曾主動向中華大學申請論文調查，但校方表示，因無人檢舉無法成案；對此，新竹市議員劉康彥下午前往中華大學，向教務處遞交論文相關抄襲事證以及比對資料，具名檢舉。

新竹市議員劉康彥與立委黃世杰、立委郭國文上午在立法院召開記者會，爆料林耕仁於93年取得中華大學科技管理研究所碩士，碩論題目《地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例》一文，與中華大學，93年畢業的戴姓研究生《由使用者滿意度探討警政機關內部網站之客製化功能需求─以新竹市警察局局內資訊網為例》論文內容大幅相同，明明是兩個不同主題、方向的研究，卻從摘要、緒論、文獻探討、研究方法、問卷結果與分析、結論的分析架構、用字遣詞都「雷同度極高」。

▲劉康彥向中華大學教務處遞交相關事證，以具名檢舉。

林耕仁也在午間發表回應澄清，「論文經過比對，符合中華大學現在的標準，論文的原創性絕對經得起考驗，有疏漏的部分，會虛心檢討，願意接受嚴謹的審查，坦然面對」；他昨天下午已經到中華大學遞交碩士論文申請調查，但因校方表示未收到檢舉而無法受理。

今日下午4時許，新竹市議員劉康彥前往中華大學，向教務處遞交論文相關抄襲事證以及比對資料，具名檢舉。

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