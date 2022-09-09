　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「楊丞琳網戰是誰點第一把火？」　張景森祭3萬獎金找柯南幫破案

▲▼楊丞琳（圖／翻攝自Instagram／yi0107、rainie77）

▲藝人楊丞琳（圖／翻攝自Instagram／yi0107、rainie77）

記者皮心瑀／台北報導

藝人楊丞琳因在浙江衛視節目《還有詩和遠方3》「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那」、「我在台北長大，但我是廣東人」等言論，引來批評，而多次聲援楊丞琳的行政院政務委員張景森9日表示，這其實是認知戰，公開懸賞獎金3萬元，邀請大家來做柯南，來查清楚到底是誰點起楊丞琳網戰的第一把火。

張景森說，台灣人根本不會看到楊丞琳上的那個電視節目。那麼，是誰幹的，他側錄了這個大陸節目，加以扭曲，丟到網路，成功引發綠營支持者圍剿楊丞琳？什麼人幹這件事？目的是什麼？「幫我找到這個源頭的人，小弟願意拿出私房錢，發給網路柯南奬金3萬元！」

針對嫌疑人，張景森指出，整天盯著楊丞琳臉書看的粉絲故意惡意曲解攻擊自己的偶像機率不大，而討厭楊丞琳的影視圈中人士不太可能會加入她的粉絲團，也有人會覺得會不會是民進黨支持者？但他們看大陸的電視台節目機率不大；至於網軍看起來只是撿到槍，不是原創，否則不會那麼草率，打不到敵人，最後膛爆被打敗。另外，從過去的歷史來看，藍營網軍完全不具備操作反串誘殺這麼厲害的戰略能力，「那難道是紅軍嗎？如果是紅軍，我們該警惕了！這是一個成功的資訊戰。顯示紅軍已經能掌握綠營網軍和綠粉的心理開關，有能力製造火種、操縱風向，引爆這些燃點很低的綠軍易燃物，進而挑起藍綠雙方互毆。」

張景森說，紅軍如果已經有這種戰力，今天可以攻擊，明天也可能攻擊。像昨天就出現一些貌似綠軍網紅的人，把問題上綱到「支持楊丞琳的人是在幫中共文宣」，這是不是正在把綠粉帶去攻擊不贊成批評楊丞琳的綠營內部人嗎？

張景森指出，這就是資訊戰，它並不是一般人想的，去說服對手陣營來支持我方。最簡單的方法是去瓦解對方陣營，從而擊潰對方，他真的沒有時間去破案，所以提供3萬獎金，看誰能破案。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／新北破7千例最多　各縣市分布一次看
快訊／今增34020例本土！　死亡+55
快訊／女警浴室「藏密錄器」！　淫警下場出爐
快訊／免治馬桶片爭議延燒！　陳時中團隊報警了
柬埔寨難民來台變富豪　100美元打造補教界傳奇
快訊／「初心不變，熱愛永存」　楊丞琳親錄影訴心聲
情侶誘4少女「1個月接客200次」　逼拍性愛教學帶試車
英女王君主形象深植民心！　少女青澀模樣曝光
9家買1送1！手搖飲「中秋優惠」懶人包　10公升四季春限時賣
英女王超幽默！購物被說「長得像女王」　一句話神回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

綠批拖延專案報告企圖轉移論文案焦點　張善政：會挑適當時機公布

高嘉瑜質疑蔣萬安無法開拓票源　曝藍軍心情：恨鐵不成鋼

林佳龍「無心戀戰」影響小雞選情？　侯友宜：尊重他的選舉節奏

「楊丞琳網戰是誰點第一把火？」　張景森祭3萬獎金找柯南幫破案

蔡英文搭專機輔選沒付錢？　空軍司令部還原真相

英女王伊莉莎白二世逝世　蘇貞昌：致上最高的追思敬意

「柯蔣珊中」同台！羽球PK可一打二？　蔣萬安笑回：我可以1打10

陳時中竟不知團隊推出「社群大平台」　莊瑞雄趕忙救駕

蔣萬安、陳時中互批門外漢、該負責　黃珊珊：批評都蠻正確的

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

21歲正妹海底撈吃火鍋意外身亡

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

快訊／免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

綠批拖延專案報告企圖轉移論文案焦點　張善政：會挑適當時機公布

高嘉瑜質疑蔣萬安無法開拓票源　曝藍軍心情：恨鐵不成鋼

林佳龍「無心戀戰」影響小雞選情？　侯友宜：尊重他的選舉節奏

「楊丞琳網戰是誰點第一把火？」　張景森祭3萬獎金找柯南幫破案

蔡英文搭專機輔選沒付錢？　空軍司令部還原真相

英女王伊莉莎白二世逝世　蘇貞昌：致上最高的追思敬意

「柯蔣珊中」同台！羽球PK可一打二？　蔣萬安笑回：我可以1打10

陳時中竟不知團隊推出「社群大平台」　莊瑞雄趕忙救駕

蔣萬安、陳時中互批門外漢、該負責　黃珊珊：批評都蠻正確的

盤點英國女王經典王冠！　這頂鑲「444顆珍珠鑽石」重達2.3公斤

快訊／今本土+34020！新北破7千例最多　各縣市分布一次看

快訊／今增34020例本土！　境外+240、死亡+55

金曲歌王許富凱突現身國小廚房　「親煮午餐、打菜」畫面曝光

英國新任國王查爾斯準備返回倫敦　將發表全國演說

2天前才見女王！英相特拉斯議場邊「被遞紙條」告知病危　畫面曝光

全台最大燒肉店領軍　台灣11作品入圍WAF世界建築獎

響尾蛇林昱珉單場10K破生涯新高　陳聖平升高A首盜首轟

淫警潛女警浴室「洗臉台藏密錄器」　辯喝醉才偷拍...遭記過調職

快訊／免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

快訊／96歲英國女王辭世　總統蔡英文深切哀悼

民進黨北桃基竹都出局？　他曝內部民調：「這人」支持度在上升

免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

民進黨九合一剩4席？　王浩宇曝民調傻眼問哈囉

直擊／柯蔣珊中首次同台！出席羽球公益賽開幕　三人比讚合照曝光

內政部悄刪文　柯：現在真的笑死了

共軍攻台傳高官持「機密小卡」被優先保護？　總統府打臉揭真相

台北市長選戰「越來越無聊」　沈富雄爆藍營基層實況

英女王伊莉莎白二世96歲辭世　外交部發推特致上深切哀悼

英國女王在位70年　我國經歷7名總統

少將張大偉收賄辯「2000萬燒毀」　監院全票通過彈劾

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

蔡英文使用專機比照馬英九辦理？　陳以信：請民進黨公布付多少錢

英女王伊莉莎白二世逝世　外交部：國際社會失去一位領袖典範

更多熱門

相關新聞

楊丞琳IG停更3天首發文！

楊丞琳IG停更3天首發文！

楊丞琳上大陸綜藝節目的一席「海鮮論」，在台灣掀起爭議，常和粉絲分享生活點滴的她，Instagram似乎也因此停止更新了3天，直到8日才再度PO文，引來4.2萬名粉絲按讚支持，圈內友人六月（蔡君茹）、以及參加《全明星運動會》第4季的吳珝陽也都紛紛留言。

楊丞琳遭指耍大牌　經紀人回應了

楊丞琳遭指耍大牌　經紀人回應了

逆風挺楊丞琳「海鮮奢侈說」　陳時中：將心比心

逆風挺楊丞琳「海鮮奢侈說」　陳時中：將心比心

內政部刪「酸句」！網狂刷一排「笑死」她獲封女王

內政部刪「酸句」！網狂刷一排「笑死」她獲封女王

楊丞琳海鮮之亂爆「照稿演出」暗黑內幕！

楊丞琳海鮮之亂爆「照稿演出」暗黑內幕！

關鍵字：

楊丞琳

讀者迴響

熱門新聞

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天愛滋病」！痛哭引產

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

女王駕崩會發生什麼事？

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

英國女王活96年只住過5次院！2大打擊壓垮她

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面