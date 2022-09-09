「楊丞琳網戰是誰點第一把火？」　張景森祭3萬獎金找柯南幫破案

▲藝人楊丞琳（圖／翻攝自Instagram／yi0107、rainie77）

記者皮心瑀／台北報導

藝人楊丞琳因在浙江衛視節目《還有詩和遠方3》「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那」、「我在台北長大，但我是廣東人」等言論，引來批評，而多次聲援楊丞琳的行政院政務委員張景森9日表示，這其實是認知戰，公開懸賞獎金3萬元，邀請大家來做柯南，來查清楚到底是誰點起楊丞琳網戰的第一把火。

張景森說，台灣人根本不會看到楊丞琳上的那個電視節目。那麼，是誰幹的，他側錄了這個大陸節目，加以扭曲，丟到網路，成功引發綠營支持者圍剿楊丞琳？什麼人幹這件事？目的是什麼？「幫我找到這個源頭的人，小弟願意拿出私房錢，發給網路柯南奬金3萬元！」

針對嫌疑人，張景森指出，整天盯著楊丞琳臉書看的粉絲故意惡意曲解攻擊自己的偶像機率不大，而討厭楊丞琳的影視圈中人士不太可能會加入她的粉絲團，也有人會覺得會不會是民進黨支持者？但他們看大陸的電視台節目機率不大；至於網軍看起來只是撿到槍，不是原創，否則不會那麼草率，打不到敵人，最後膛爆被打敗。另外，從過去的歷史來看，藍營網軍完全不具備操作反串誘殺這麼厲害的戰略能力，「那難道是紅軍嗎？如果是紅軍，我們該警惕了！這是一個成功的資訊戰。顯示紅軍已經能掌握綠營網軍和綠粉的心理開關，有能力製造火種、操縱風向，引爆這些燃點很低的綠軍易燃物，進而挑起藍綠雙方互毆。」

張景森說，紅軍如果已經有這種戰力，今天可以攻擊，明天也可能攻擊。像昨天就出現一些貌似綠軍網紅的人，把問題上綱到「支持楊丞琳的人是在幫中共文宣」，這是不是正在把綠粉帶去攻擊不贊成批評楊丞琳的綠營內部人嗎？

張景森指出，這就是資訊戰，它並不是一般人想的，去說服對手陣營來支持我方。最簡單的方法是去瓦解對方陣營，從而擊潰對方，他真的沒有時間去破案，所以提供3萬獎金，看誰能破案。