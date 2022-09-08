逆風挺楊丞琳「海鮮奢侈說」？　陳時中：有些話被扭曲百口莫辯

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

藝人楊丞琳近日錄製中國外景節目「還有詩和遠方3」，一段「吃海鮮奢侈論」引發台灣網友批評洗版，連內政部小編也發文參戰稱「笑死」。對此，民進黨台北市長候選人陳時中8日接受廣播媒體專訪時，「逆風」為楊緩頰說，公眾人物就是這麼辛苦，有些話被扭曲就百口莫辯，不喜歡百口莫辯，也不要讓別人變成這樣，這是將心比心。

楊丞琳近期在節目中，回答中國作家麥家的問題「台灣人怎麼沒吃過豆腐魚」時，楊坦言，「沒吃過，其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮。」對方回「是嗎」，她接話：「早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那。」相關截圖在網路瘋傳，台灣網友熱議到底在台灣吃海鮮算不算奢侈。

對此，陳時中今天中午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪，主持人邱明玉詢問，近期楊丞琳事件，內政部也發文引發風波，有政治陰謀說，是要圍魏救趙，救陳時中的團隊出包？對此，陳時中回應，選舉裡面沒有說一方一直在得分的，就跟比賽一樣，會有得分、失分，當然失分愈少、得分愈多愈好，但那是不可能的，他就是誠實面對。

另對於楊丞琳的說法，陳時中坦言，其實公眾人物就是這麼辛苦，他當公眾人物也知道，有些話被扭曲就是百口莫辯，「我們不喜歡百口莫辯，也不要讓別人變成百口莫辯，這是將心比心」。