內政部刪「酸句」！網狂刷一排「笑死」　她炮火十足獲封女王

▲徐巧芯戰力最強。（圖／翻攝自徐巧芯、內政部臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

藝人楊丞琳上陸綜節目，提到小時候家貧「吃海鮮挺奢侈的在那」，引發議論。內政部6日在臉書宣導反詐騙時，也以此作哏稱「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，被外界罵爆，7日晚間默默刪除該例句，再度引發熱議，湧進破萬則留言，網友狂酸一排「笑死」。國民黨台北市議員徐巧芯也湊一咖喊「笑死，內政部縮了」，獲得千人按讚叫好，戰力超強堪稱「女王」。

內政部臉書在昨（7）日晚間約10點左右，將發文配圖中的爭議例句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」刪去，重放上最新版圖片，把原來的7個例句減成6個，消息再度吸引網友前來「朝聖」。

該篇貼文不僅有近2萬人按讚，還有逾1.1萬則留言，更一面倒嘲諷內政部和蔡政府的字句最多。原本以「四大笑死造句」狂吸4000人按讚的徐巧芯，更二度留言「笑死，內政部縮了」，短短幾小時就破1100個讚，讓網友直呼，戰力超強根本女王等級。

▲徐巧芯二度留言「笑死，內政部縮了」。（圖／翻攝自內政部臉書）

除此之外，北屯區的台中市議員黃健豪也留言，「笑死，內政部長竟然被指控靠竹聯幫東堂起家不敢回應」；新北市府前副發言人戴湘儀留言，「笑死，竟然會有在廁所偷窺的台北市長候選人」；國民黨高雄市長參選人白喬茵留言，「笑死，但我不知從何笑起，因為政府為選舉所做的一切努力都好好笑。」