失眠、自律神經失調睡不好　醫師教你一招打造「助眠床」

【企劃特輯】

根據調查，全台灣每五人中就有一人有睡眠障礙，不論難入睡、淺眠，或嘗試安眠藥等各種方法，還是愈睡愈累，有可能都是源自於「自律神經失調」。它不止帶來睡眠困擾，更連帶地引起腸胃不適、頭痛耳鳴、焦慮恐慌等從頭到腳的身心症狀，被稱為現代人的「萬病之源」。夜晚無法安睡解壓，長期失衡讓生理節奏更加紊亂，醫師強調：「找回睡眠本能，才能治標又治本。」其實只要換條棉被，就可以讓你換來一夜好眠！

石墨烯晶格化結合α波次微米微晶片 選對棉被讓全身沈浸「舒眠能量」

爆賣20萬條、讓林美秀、吳淡如、劉品言大力代言的石墨烯褲品牌「PP波瑟楓妮」，這次針對「睡眠障礙」研發出革命性產品，將乘載正確生物訊息的「次微米微晶片」跟能放大能量的「莫爾超晶格化石墨烯」結合，幫助身體迅速平衡自律神經、舒緩腦波，長期使用會讓身體失序的生物訊息回歸正常，進而徹底解決失眠、焦慮、易怒及莫名疼痛等症狀。

「α波纖維次微米紡織微晶片」儲存著能舒緩腦波與平衡自律神經的舒曼波，但要成功將此能量傳達到全身，要有賴「莫爾超晶格化」後的石墨烯。此特殊技術，是將三層石墨烯，透過分子旋轉操作，從二維材料升級成三維結構，釋放衝擊式遠紅外線，大幅提升能量效果，是一般石墨烯功效無法相比，甚至被稱為「會修復的石墨烯」。

▲「PP石墨烯舒曼波被」採用HSG Plus的三層石墨烯材質，其獨特莫爾超晶格結構，會吸收並共振增幅與人體幫助放鬆的α波相等的舒曼波。

如此的協同合作，能將儲存的生物訊息攜帶進入人體，並帶到全身每個部位，迅速的把身體已經失序的生物訊息修正過來，所以原本身體無法感知的「舒曼波」也能加強調合，使頻率與身體同步。如此一來，神經元及細胞突觸在受到刺激呈現放射狀時，能立刻恢復平穩，對於亢奮、焦慮、容易因緊張而心跳加速或心臟疼痛，都有明顯的治療效果。臨床也證實，失眠患者可在不用藥的狀況下，達到短時間入睡的幫助，睡眠時的腦波也相對平穩，比起使用藥物更安全有效。

深層睡眠提高自體免疫力與自癒力 修復自律神經問題

身心科鄭光男醫師表示，舒曼波與人類大腦幫助放鬆的腦波頻率相近，可以促進人體快速進入深層睡眠。因對內分泌與神經系統協調有穩定作用，能讓身心安定、情緒平和，舒曼波現已陸續被應用在舒眠及預防醫學上。也就是說，在睡眠時選對棉被，確實能創造「舒眠腦波」，進而幫助自癒敏感的自律神經。

▲「PP石墨烯舒曼波被」是第一件臨床醫療等級的舒曼波棉被，被全球8萬家醫療復健機構指定使用。圖為蓋上舒曼波被後的「自律神經檢測」實證。

節目激推！後疫情時代 一夜好眠重啟細胞修復力！

除了被身心科醫師認同，骨科名醫趙浩昱醫師也曾發表石墨烯舒曼波被著實與醫療達到相輔相成的效果；另外，由黃子佼主持的「大老闆聯盟」節目上也曾被激推，多位名人試蓋後，紛紛表示舒適、具促眠效果，並感受到血液循環的暢通感。若具長期睡眠困擾，或苦於壓力和自律神經失調帶來的各種病兆，不如試試換條棉被，用無侵入性、無副作用的非吃藥方式，將臥床打造成放鬆的減壓空間。睡眠問題改善、重啟身體的修復力，才有健康的身心靈！

▲「大老闆聯盟」節目中，名人爭相試蓋，體驗自律神經放鬆的感受。

會修復的石墨烯「舒曼波減壓被」哪裡買？

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7RU

momo購物網特惠組：https://chshop.work/exJ4A

實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓

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