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台灣新創舉「穿的保健品」！讓衣服不只是衣服　專業醫師也認證

▲▼ 熱傷害,保健品,石墨烯,智能衣,黑金,機能。（圖／宏睿國際提供） 

【企劃特輯】

根據衛福部「熱傷害」就診統計，今年超越去年同期，且這幾年因為氣候異常、溫度持續飆高的緣故，涼感衣、機能衣簡直是百家爭鳴、各大品牌紛紛推出相關產品成為消費購買主流！但有一款商品受到極大討論度，讓網友實測後驚呼不可思議，原本只是當透氣機能衣穿，但沒想到連續穿了幾週後腰腹竟變小了，先前健康檢查上的紅字也不見了！原來是黑金科技石墨烯專家PP波瑟楓妮的「石墨烯循環智能衣」，讓衣服不再只是衣服，還是「穿的保健品」。

超越機能再進化！石墨烯晶格化 能量效果大翻倍
「石墨烯循環智能衣」能在激烈競爭的市場中脫穎而出，是因為已經「超越機能」並升級「循環智能」。它擁有六大機能，第一、業者將HSG plus石墨烯(石墨烯三層結構)，透過分子旋轉操作，將石墨烯從二維材料從升級成三維結構，產生「莫爾超晶格」現象並織入紗線中。石墨烯晶格化後，會放大其物理特性，使遠紅外線能量每秒產生24次的分子衝撞，釋放衝擊式遠紅外線波，將能量效果加乘2400%、穿透皮下12公分、提升血流量805%、加快血流速795%、增加血氧量800%，提升了身體整體循環代謝力、排除堵塞、破壞變質細胞並進行修復，相對就能降低肥胖、活化臟器機能，預防心血管疾病、中重症、癌症。

▲▼ 熱傷害,保健品,石墨烯,智能衣,黑金,機能。（圖／宏睿國際提供）

▲▼ 熱傷害,保健品,石墨烯,智能衣,黑金,機能。（圖／宏睿國際提供）
▲穿上智能醫後血氧濃度提升7%，維持健康血氧濃度。

石墨烯循環智能衣「六大機能」一件抵多件
第二、「UPF50+」有效阻隔紫外線中的UVA和UVB，穿上不怕會曬黑、曬傷；第三、「溫度調節」透過石墨烯高傳導特性，導出導入快速，所以能幫助身體自動調節、保持恆溫舒適，在冷氣房不怕會頭痛噁心、流鼻水、鼻炎過敏等問題發生，即使是高溫的戶外一樣乾爽靚涼；第四，「速乾」，石墨烯高導出特質能快速吸濕排汗，在戶外也不會有討人厭的黏膩感；第五、「抗菌」效果經過檢驗後高達99.9%的超強抗菌力；第五，「輕彈」，親膚柔軟且穿著舒適零負擔、就算外出多帶幾件也是攜帶輕便！一件就擁有多機能且四季都可以穿，cp值超高！

▲▼ 熱傷害,保健品,石墨烯,智能衣,黑金,機能。（圖／宏睿國際提供）

▲模擬日曬30分鐘散熱實驗，智能衣能迅速散熱。 

▲▼ 熱傷害,保健品,石墨烯,智能衣,黑金,機能。（圖／宏睿國際提供）

▲透過將衣物蓋住下層乾冰實驗，發現石墨烯智能衣有效透氣。

醫師：穿衣就能保健！ 不怕水洗、效果永久有效
北市聯醫忠孝院區骨科主治醫師趙浩昱表示：「身體循環差就會引發各種病症出現，石墨烯循環智能衣所使用的HSG Plus超導石墨烯不但獲得醫療器材的認證外，還有效提高血流量、血流速、血氧量，讓身體加強代謝力、排除堵塞，穿衣就能達到保健的效果。」另外，因為是直接將石墨烯和纖維奈米化後混在一起織成衣服，效果不會因洗滌或是時間久了而失效，是永久有效的。

▲▼ 熱傷害,保健品,石墨烯,智能衣,黑金,機能。（圖／宏睿國際提供）


超越機能再進化「石墨烯循環智能衣」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7RQ
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/Ccbg8
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
●門市專線：02-2288-7888
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/QGFT62QmIhY

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關鍵字：

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