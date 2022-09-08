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日月潭「金盆茶葉蛋」阿嬤今離世　子孫忍悲未落淚曝阿嬤遺願

▲▼ 。（圖／截取自Google Maps）

▲「金盆阿嬤香菇茶葉蛋」聞名全台。（圖／截取自Google Maps）

記者白珈陽／南投報導

日月潭玄光寺碼頭知名店家「金盆阿嬤香菇茶葉蛋」飄香逾一甲子，是許多台灣人到日月潭遊玩必訪的店家。8日清晨5時許，活招牌金盆阿嬤鄒金盆，因不敵癌症離世，享耆壽93歲，親屬因忙於治喪，店面暫停營業。記者電訪阿嬤家屬詹姓男子，詹男語氣平和地說，阿嬤生前強調「不允許他們難過太久，要讓她開開心心地走」，固然不捨，但所有家人都未掉淚；另外，詹男透露，為延續阿嬤「幫助促進地方觀光」的遺願，待治喪期過後，店家將會復業

詹男表示，該店始於民國48年，當時還鮮有大陸客前往觀光，大部分都是台灣的鄉里團體，遊客在吃到香菇茶葉蛋之後，認為口味特殊、香氣迷人，經口耳相傳，「金盆阿嬤香菇茶葉蛋」逐漸闖出名號，在開放陸客來台後，單日更曾創下賣出8萬顆的紀錄。

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詹男指出，前幾年阿嬤檢查身體時，就已發現腸道內有癌細胞，但因阿嬤年事已高，經不起開刀受折磨，因此無法積極治療。10多天前，阿嬤健康狀況惡化，經住院治療卻無好轉跡象，今日凌晨出現急性腎衰竭併發其他症狀，家人決定將阿嬤送回家中，於今日清晨5時30分辭世。

詹男說，阿嬤是道地的日月潭人，從小在水社出生長大，她知道自己開的店頗有名氣，可以幫助日月潭觀光發展，因此在生前就跟家人提到，「不可以任意提高茶葉蛋販售價格，這樣才能留住客人，回饋鄉里」；詹男表示，目前蛋價1斤約51元，一桶茶葉蛋約須花費8小時滷製，加上工資、瓦斯、茶葉、香菇，他們等於是虧本在賣，但除非蛋價飆升太嚴重，他們都會秉持阿嬤的遺願，不會調動茶葉蛋的價格。

詹男提到，阿嬤子孫滿堂，生前說過「此生已經值得」，近日身體每況愈下，也跟兒孫說「要讓她開開心心地走」，所以所有家人都沒有落淚，並且將在治喪完之後擇期復業，讓「金盆阿嬤香菇茶葉蛋」繼續飄香。

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