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日月潭Come!Bikeday自行車活動11月登場　邀民眾騎車環潭拿好禮

▲2022日月潭「Come!Bikeday」自行車活動報名開跑。（圖／日月潭國家風景區管理區提供，下同）

▲2022日月潭「Come!Bikeday」自行車活動報名開跑。（圖／日月潭國家風景區管理區提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2022日月潭「Come!Bikeday」自行車系列活動的主題月已搶先登場，而壓軸的「自行車嘉年華主題日」將於11月12日（六）登場；日月潭國家風景區管理處指出，當天有「自我挑戰環潭認證」、「兒童滑步車完成賽」、「自行車領騎導覽」以及「好騎日月潭」等精彩內容，即日起開放線上報名，有興趣的遊客要把握時間儘早報名。

日管處表示，今年的自行車嘉年華主題日於向山遊客中心舉行，除了餐車市集、街頭藝人表演，反應熱烈的「兒童滑步車完成賽」，還有由領騎員帶領遊覽認識日月潭的「自行車領騎導覽」，更特別推出「自我挑戰環潭認證」、「好騎日月潭」2項自行車騎乘活動：

▲2022日月潭「Come!Bikeday」自行車活動報名開跑。（圖／日月潭國家風景區管理區提供）

「自我挑戰環潭認證」規劃騎乘環潭自行車道，途經水社壩、文武廟、玄奘寺、玄光寺、頭社盆地等知名景點，路線隨地勢起伏而稍具挑戰性，只要拿著當天的騎乘軌跡圖至活動會場服務台，經工作人員確認後就可領取完賽證書，兌換防潑水輕量化隨身包、運動襪、口罩盒組，還有100元的市集抵用券。

「好騎日月潭」則以自行車巡禮結合闖關活動，從向山遊客中心至水社碼頭一線設置闖關關卡，遊客可邊玩遊戲、邊騎自行車穿越自行車道，全部過關、蓋滿章就能組成一幅完整的圖畫，再返回活動主會場服務台，憑卡兌換主題日限定好禮；闖關卡背面還能書寫文字與彩繪，作為明信片寄出。

▲2022日月潭「Come!Bikeday」自行車活動報名開跑。（圖／日月潭國家風景區管理區提供）

「兒童滑步車完成賽」則最適合2至6歲小朋友參與，日管處指出，往年報名名額都遭秒殺，為提高活動樂趣，特別準備專屬小朋友的精美紀念後背包，希望讓主題日當天來到日月潭的大小朋友都能樂開懷。

上述活動採預先報名方式，名額有限、額滿為止，詳情可洽相關網址連結：
「2022日月潭Come!Bikeday花火音樂嘉年華」活動總覽
https://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/musicfestival/Activity.aspx?a=160&l=1&r=56595860

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