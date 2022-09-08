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鎖定「iPhone 13」！他問：Costco何時降價？　網吐槽：早缺貨

▲▼新莊,COSTCO,美式賣場。（圖／記者姜國輝攝）

▲有網友想從Costco購買降價後的iPhone 13。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄭文晴／綜合報導

蘋果新品iPhone 14全系列將在明（9）日開放預購，不過卻有網友不跟風，打算購買降價後的iPhone 13，雖然購買通路很多，但他則是考慮在蘋果官網還是Costco購買，因此詢問「好市多何時降價」？網友則一致表示「都快缺貨了」。

一名網友在PTT以「好市多 / 官網 iPhone 13降價時間？」為題發文，表示目前打算購買降價後的iPhone 13，考慮要從官網還是Costco購買，印象中官網都是發表會後直接降價，不清楚好市多是不是也是如此，「還是暫時還不會馬上降價？」如果有分期的需求，「官網應該是12期？好市多可以分6期？」藉此尋問網友相關經驗。

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▲。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO詢問網友相關經驗。（圖／翻攝自PTT）

有網友分享經驗表示，「前幾周好市多有特價，出清了吧」、「Costco不是降一個月以上了嗎」、「已經缺貨了」、「Costco 官網只剩下mini跟se」、「好市多幾乎都賣光光了，還等降價？」、「現在這個時機應該早就斷貨了」、「官網是看銀行決定分期的期數。」

也有不少網友大讚好市多的售後服務，「都在好市多買，比官網便宜一些，而且90天退貨也比官網還佛」、「Costco強在90天內無條件退貨，比通訊行香多了」、「90天換四隻無痛換新機，退一隻賺五年卡死摳卡費。」

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