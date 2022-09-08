搶便宜！iPhone 14系列發布後　前代旗艦機現省4500元

▲iPhone 13 Pro降價。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

期待已久的中秋連假終於到來，適逢蘋果iPhone 14新機發表，傑昇通信看好秋節連假預購熱潮，自即日起推出連假購機優惠，到全台傑昇通信門市購買手機、平板，iPhone 14新機預購免訂金送保貼活動、iPhone 13 Pro也推出限時超低86折優惠。

今日凌晨一點蘋果秋季發表會後，市場再度聚焦，雖然價格相較於iPhone 13系列，iPhone 14系列平均售價增加5%，傑昇通信表示，自8月30日率先業界推出新機預購免訂金、送保貼活動，詢問度不減，沒料到發表會一過，今日門市預購量及網路預訂直接飆高2倍以上，預購機型以iPhone 14（128GB）及14 Pro（128GB）預訂量最多，且都以新色為主。

即便iPhone 14系列新機初期總備貨量較原預期增加，傑昇通信提醒，想搶首批到貨的果粉仍需儘快預訂，開賣前至傑昇通信預購iPhone 14系列新機，不用預付訂金，取機再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼，加入會員再送200元配件購物金，舊機換新機最高現折2萬元。

對比iPhone 13上市時，蘋果官方針對iPhone 12系列狂砍4千元，今iPhone 14系列上市，除同步下架iPhone 13 Pro及Pro Max機型，現有的iPhone 13及mini分別降價1千及2千元，並未如預期大降價，甚至今年上市的SE第三代更漲價1千元，顯見全球高通膨影響劇烈；傑昇通信回饋果粉，連假期間官網買不到的iPhone 13 Pro（128GB），門市空機價最低只要28,390元，iPhone 13 Pro Max（256GB）現折4,410元，與新機相差六千以上，相當值得趁勢入手。