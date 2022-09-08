iPhone 14可0元帶走！電信業者預約優惠方案、資費大盤點

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14終於發布，許多果粉也摩拳擦掌想要換新機，目前推出四款機型，其中iPhone 14 Plus要等到10月7日才開始販售，不過其他三款都在9月16日開賣，各家電信業者也陸續公布相關預約時間與資費方案，此次也整理各家相關活動，供想要購買的消費者參考。

中華電信

中華電信於今日下午3時開放預購，不過預購開跑約5分鐘就被搶光，目前中華電信宣布將於9月16日上午8時開賣，消費者可以到500家門市與網路門市購買，目前尚未宣布是否有排隊活動。

遠傳

遠傳也宣布於今日上午起開放預約，目前仍有預約名額，並且一樣在9月16日開賣，遠傳電信也公布網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續於網路門市成功申辦最新iPhone 14系列旗艦機款，就送磁吸式行動電源或Magsafe充電器好禮二選一。

此外還有機會抽中一年份超商咖啡，預計抽出２位幸運得主。此外，透過Atome結帳，最高送回饋3000遠傳幣、或使用遠傳friDay聯名卡消費，購機則享2%回饋無上限。另外，遠傳預計將在12日發布今年iPhone14重磅購機優惠活動。

台灣大

台灣大的預購活動將在明日登場，從9月9日晚上8時起開放預購，並於9月16日開賣，台灣大表是，申辦5G指定專案搭購 iPhone 14 只要0元起，台灣大VIP用戶專案購機最高再折5,000元，網路門市預購 iPhone 14 系列並於限定期間申辦指定專案，最高享4,000元momo幣。

申辦 iPhone 14 (128GB)搭配台灣大5G專案，月付1,599元、綁約48個月，就能0元帶回家。到台灣大預購iPhone 14系列只需預繳3,000元訂金就能登記，並享優先取機的權利。預購用戶於正式開賣後至10月31日前，申辦台灣大1,399元以上指定專案購買 iPhone 14 系列，送最高3,000元momo幣，網路門市在9月30日前申辦指定專案搭購 iPhone 14 系列，額外加碼1,000元momo幣，再抽3萬元新機。

亞太電信

亞太電信今（8）日宣布推出iPhone 14空機95折限時限量搶購優惠，限量100台，即日起註冊成為「Gt購」會員即可獲得搶購資格，將於9月13日及9月14日每日中午12點於「Gt購」活動網站準時開搶，開賣當天新機就會送到家（限台灣本島），再享百元購物金及配件88折優惠。

亞太電信也將於開賣當日上午10點在Gt智慧生活台北三創門市舉辦首賣活動，限時限量大方送，只要是前20名排隊果粉，通通享有指定專案價最高現折2萬元超狂優惠，以及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件超值大禮包。