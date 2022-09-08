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中秋烤肉趴團聚歡樂！超嗨美式星潮Party必備海尼根神助攻

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲海尼根近期舉辦名人網紅限定星潮烤肉Party，眾人團聚歡樂超應景！（圖／活動資料照，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的中秋節，當然少不了來場烤肉Party才算完整，與烤肉活動最速配的啤酒，當然要有最潮的海尼根神助攻！光是提到海尼根三個字，活動氛圍就秒嗨，只要有海尼根的地方就能團聚歡樂、徹夜暢聊不孤單。尤其近年舉辦派對格外講究「態度」，即使中秋烤肉趴也要大玩「主題式派對」為活動加分，因此海尼根在中秋前夕應景舉辦名人網紅限定星潮烤肉Party，以「新潮時尚」為主題詮釋團聚歡樂，帶你一起現場直擊！

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲於陽明山BY33美軍俱樂部舉辦星潮烤肉Party現場外觀。

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲用餐區大量採用海尼根經典五芒星標誌，並打上經典海尼根綠的派對光超有Fu！

海尼根特別選在網紅最夯景點「陽明山BY33美軍俱樂部」舉辦「中秋星潮烤肉Party」，美式別墅場地自帶超chill度假派對感不說，現場布置隨處可見海尼根經典不敗的五芒星logo點綴空間星潮氛圍，用餐區更用小心機打上「海尼根綠」的氣氛燈光、派對感十足；而現場也陳列大量海尼根啤酒、星銀啤酒以及無酒精啤酒等不敗人氣款飲品，搭配巨型啤酒桶裝置成為超有fu的打卡點。

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲海尼根經典啤酒桶裝置吸睛。

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲派對必備暢飲海尼根。

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲活動邀請專業職人以炭火現烤新鮮食材。

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲帥氣Bartender現拉完美比例海尼根生啤。

這場「星潮烤肉Party」直接邀請烤肉職人赴現場以專業手法現烤高級食材，採用原炭燒烤的方式，讓大家吃得到香氣十足、熱騰騰的烤肉，同時備有大量新鮮美味的異國料理供眾人搭配享用，還不忘準備一些蔬果沙拉解油膩又兼顧均衡營養；還安排多位帥氣Bartender新鮮現拉完美星比例的海尼根生啤，讓大家大口享用美味烤肉還能無限暢飲海尼根，歡樂指數爆棚，吸引名人、網紅爭相自拍、打卡，嗨到不行。

▲名人網紅參加海尼根派對，一同響應中秋團聚歡樂。

除了好吃、好玩又好拍，星潮烤肉Party活動現場也陳列了眾多海尼根今年中秋檔期限定禮，過去經典海尼根週邊商品經常造成消費者瘋搶，往往得多跑好幾家才有機會找到，像是9/7剛開搶的7-11加價購「百變桌板摺疊箱」及「星潮露營椅」詢問度就很高，也令人驚呼最潮星商品本人竟在派對現場出現了！

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲加價購的經典海尼根周邊商品：百變桌板摺疊箱(左)及星潮露營椅(右)已於7-11開搶。

每年中秋烤肉趴都要忙著在紙杯上寫名字的人注意！今年必入手「海尼根永續星釀里程杯」，不僅使用海尼根玻璃瓶回收再製而成，還是台灣限定、純手工製作而成，拿出這只與眾不同的玻璃杯來喝海尼根，肯定一秒成為全場焦點，順便響應近期最夯的自帶飲料杯話題！

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲響應環保必入手台灣限定純手工製作的「海尼根永續星釀里程杯」。

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

▲買一手星銀啤酒就送的金屬杯真的巨美巨吸睛！玫瑰金、銀、綠及黑四色都超有質感。

還有不能錯過買一手星銀啤酒就送的金屬杯真的巨美巨吸睛！玫瑰金、銀、綠都超有質感，黑色也是7-11才剛上架，官方認證難搶指數5顆星的夢幻逸品；最後提醒大家，「烤完肉喝酒不開車、開車不喝酒」，但可以搭捷運，記得也要搶購一下「海尼根0.0零酒精悠遊卡」，Q版海尼根啤酒瓶造型當鑰匙圈或背包掛飾方便搭車隨手嗶，今年中秋節搭乘大眾交通工具才能安心暢飲且暢行無阻，快樂歡聚、平安回家！

▼海尼根0.0零酒精悠遊卡為Q版海尼根啤酒瓶造型，當鑰匙圈或背包掛飾方便搭車隨手嗶。

▲▼中秋團聚歡樂必備海尼根神助攻。（圖／活動資料照）

「海尼根0.0零酒精悠遊卡」電商限定傳送門：
https://24h.pchome.com.tw/prod/DBAJBH-1900FE8NA

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海尼根中秋節啤酒

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