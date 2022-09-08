不二坊有多神？老饕激推「外皮1點」放久也好吃：贏90%蛋黃酥

▲彰化不二坊蛋黃酥今年也造成搶購潮。（圖／記者游瓊華攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多糕餅店中秋節前夕就在大排隊，彰化名店「不二坊」早在8月13日就暫停門市購買，改成電話預訂。不少人想請代購，沒想到隨著節日越近，有代購竟坐地起價，原本15入一盒675元的蛋黃酥（1顆45元），飆漲到一盒1800元，等於1顆要價120元。讓網友好奇問卦，「彰化的不二坊蛋黃酥到底多厲害？」引發熱論。

本站7日報導《1顆120元！彰化不二坊蛋黃酥代購飆天價 9／9、10開放門市購買》，不二坊早在8月13日就暫停門市購買，不少人改請代購，但價格水漲船高，越到中秋節越昂貴，原本1顆45元的蛋黃酥，15入裝一盒僅675元，代購竟飆漲到一盒1800元、蝦皮更出現1988元，等於一顆要價120到132元，令人咋舌。

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就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他都是吃連鎖品牌的蛋黃酥，看到這樣的搶購熱潮，忍不住好奇，「一直都知道不二坊的蛋黃酥都超多人，蝦皮還有一堆賣黃牛的，到底有多好吃啊？值得從新竹特地下去一趟買嗎？有沒有卦？」

▲有網友好奇不二坊到底夯在哪。（圖／記者游瓊華攝）

貼文一出，就有人形容口感並大推，「真的比較好吃，沒有別家那麼膩」、「非常好吃，又酥又香，裡面的紅豆餡不會太甜，蛋黃很好吃，我覺得是目前第一名的蛋黃酥」、「很濃很香很飽足」、「這家把蛋黃的腥味處理的很好」、「皮薄超酥的，入口即化」、「認真說，就是標準口味，但是做到很好吃，知名度這麼高不是沒道理。」

其中，不少網友都提到不二家的蛋黃酥真的很酥，「好吃啊！跟一般蛋黃酥的最大差別是不太油，吃起來很酥」、「光外皮酥度就贏90%蛋黃酥好嗎」、「皮酥蛋黃超好吃，濕潤到和豆沙餡融合在一起，分不出來的口感」、「紅豆不甜，而且就算久放也是酥酥的。」

但大部分的人想到1點就狂搖頭，「還不錯，但要排隊很麻煩，有吃過就好」、「的確是強，但考慮到排隊……算了」、「是真的好吃，但不用特地這時候人擠人」、「不用排隊的話一定會去買，本來不吃紅豆的都覺得好吃」、「純就味道跟口感來說 是會買買來吃的等級，但是排隊毒瘤不除掉，我絕對不會買了」、「扣掉排隊之外真的神」、「前三名沒問題，但不需要特地排隊去買。」