台中不二糕餅再現人龍！3女排隊聊成麻吉　警1天驅趕數十次違停

記者白珈陽／台中報導

即將迎接中秋假期，中部各地名店買氣旺盛，其中台中知名蛋黃酥名店「不二糕餅」不但昨日出現「人肉貪食蛇」，湧現排隊人潮，8日也延續排隊盛況，中午民眾撐起遮陽傘頂著32度高溫，耐心等待下午3點正式開賣。不過，因人潮眾多，周遭有不少違規停車，轄區黎明派出所員警不停接獲附近住戶、店家檢舉，一天下來得跑10多趟驅趕車輛，以維護交通秩序。

▲3名互不認識的女子，今日清晨6時許就來排隊，到了中午已互相熟識。（圖／記者白珈陽攝）

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今日中午排隊人龍已從五權西路二段延綿至向上路，最早來排隊的第一批民眾因排隊時間漫長，已經聊天聊出感情，成了朋友。身穿黑色上衣的婦人表示，她是大里人，今早6時許就來排隊，身旁的粉紅色上衣以及黑色洋裝的2名女子，分別是7時、7時30分來等待店家開放購買。

記者初到時見3人交談甚歡，詢問是否為朋友相約一起來排隊，3人否認，表示是到了現場才認識。黑色上衣婦人說，今天打算購買4盒蛋黃酥，因家人從北部回來，要讓孩子帶回北部享用。

▲▼今日仍出現排隊人龍。（圖／記者白珈陽攝）

由於糕餅店附近有知名排骨飯店金之園草袋飯永春店，以及一家便利商店，加上還有數棟社區大樓，轄區警方表示，這2日接獲許多附近商家、住戶檢舉，因湧現排隊人潮而出現違停亂象，已影響到店家營業、住戶車輛出入安危，尤其該路段緊連五權西路、向上路等交通要道，籲請消費者勿亂停車，以免發生交通事故。

台中蛋黃酥名店不二糕餅是彰化老店不二坊後代所開設，不二糕餅主打傳承自不二坊的製餅技術，但2家各自獨立。不二糕餅表示，現在每天發放號碼牌約300張，消費者必須憑號碼牌才能購買，每個人限購48顆，現每日僅下午3點開放販售，平均一天要製作近1萬5000顆蛋黃酥。9日、10日兩天會新增上午10點時段。

▲警方到場驅趕違停車輛，維護交通秩序。（圖／記者白珈陽攝）