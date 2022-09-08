梅花西偏更近台！中秋夜變天　「颱風＋東北風」夾擊甩雨彈

▲颱風梅花中秋夜靠近，使東北風增強北台灣有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明後兩日天氣相對穩定，中秋夜受到颱風「梅花」靠近影響，東北風將逐漸增強，北部、東半部轉雨，下週日後颱風緩慢北轉，相對接近台灣，且颱風可能在週日增強為中度颱風。

氣象局預報員黃恩鴻表示，颱風梅花路徑稍微往西偏一點，預計下週一前後離台灣最接近，下週日到週二是最靠近台灣的時段，北台灣降雨、雲量都較多，不過因颱風暴風圈較小，經過琉球群島後還會北轉，因此目前看來發布海上警報機率較低，不會像上一個颱風「軒嵐諾」帶來如此劇烈的降雨。

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氣象局預報員朱美霖表示，週五、週六台灣附近水氣較少，各地天氣相對穩定。週六晚上颱風逐漸接近琉球南方近海，台灣附近東北風增強，北部、東半部入夜降雨機率提高。

▲▼颱風梅花暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

下週日颱風緩慢北轉，週一、週二往北移動，週三以前都是相對接近台灣，週日、週一北部、東半部雲量增多，降雨機率提高，中南部多雲到晴且有午後雷陣雨。

由於颱風位於大低壓帶中，附近受到太平洋高壓、低壓帶影響，未來路徑不確定性大，若高壓更西伸，颱風路徑就會更偏西，離台更近影響也會更劇烈；反之高壓往東，颱風也會離台較遠。另預計颱風有機會在下週日、週一增強為中度颱風，之後北轉後會再稍微減弱。

溫度方面，未來幾天各地高溫約31到33度，清晨低溫約22到24度。另週六晚上到下週三馬祖、北東、恆春、蘭嶼、綠島等沿海有長浪。受降雨影響，中秋節在中南部、外島賞月機率最大，北部、東北部得碰碰運氣，東部、東南部雖有雲，不過仍有機會賞月。

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