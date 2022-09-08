富婆「吸精14夫」不滿足！男偶像直播慘被她撫摸聞腋下　崩潰休養

▲網紅富婆李娜章在直播時，涉嫌對男星做出性騷擾的行為。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國28歲偶像男星Yoon，過去因出演BL劇《YYY（Y情公寓）》打開知名度，也成為目前當紅炸子雞。不過日前他參加一場直播秀，卻引發爭議，因為他在節目上頻遭富婆主持人李娜章吃豆腐，甚至聞腋下，傳出Yoon的身心因此崩潰，事後Yoon經紀公司發聲明，宣布Yoon將暫時休養。

據泰國《Sanook》報導，Yoon近日參加一場直播秀，李娜章就是主持人。但在直播期間，Yoon不斷被李娜章掀衣吃豆腐，最後李娜章更直接聞他的腋下，讓節目嗨到最高潮。不過這一段影片播出後，立刻引發Yoon粉絲的反彈，大罵李娜章太變態。據悉Yoon也被李娜章的舉動嚇到，一度傳出身心崩潰，事後經紀公司發表聲明，宣布Yoon將暫時休養。

▲經紀公司宣布Yoon暫時休息。（翻自臉書）

其實李娜章愛吃小鮮肉，在泰國已非新聞。李娜章曾是律師，後來經商致富，但她最為人討論的，就是她嫁過14任丈夫，而且多次公開自己「就是愛小鮮肉」。由於李娜章「吸金」也「吸精」，讓她成為泰國家喻戶曉的人物，近幾年更成為討論度非常高的網紅。

▲李娜章自曝嫁14任老公，而且就愛小鮮肉。（翻自《Sanook》）







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