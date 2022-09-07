恐怖情人勸退師！渣男握私密照控制女友　徵信社爭議手段以毒攻毒

▲徵信社看準商機，特別訓練了一批恐怖情人勸退師，協助客戶擺脫爛桃花。（立達徵信社提供）



圖文／鏡週刊

上週一，台北南港發生一起恐怖情人當街砍殺前女友的刑案，震驚社會，一名陳姓男子無法接受葉姓前女友提分手，竟憤而持開山刀砍殺前女友，所幸葉送醫急救後無大礙，陳也被依殺人未遂罪嫌羈押禁見。

恐怖情人引發的糾紛或刑案層出不窮，也讓徵信業者嗅到商機，最近就有業者訓練一批「恐怖情人勸退師」，專門協助客戶擺脫糾纏，據說成功率頗高。

資深徵信社業者謝智博舉例，一名女客戶因被男友掌握私密照，且存在男方家的電腦，導致無法脫身，為了刪除私密照，團隊先在男方居住的社區租了一間房子，讓勸退師能夠自由進出社區，接著在公共區域裝監視器，掌握男方出入的時間，最後請女客戶設法取得男友家的鑰匙，勸退師再趁男方離家時進入屋內，順利刪除私密照，因沒了後顧之憂，女客戶終於順利分手。

▲資深徵信社業者謝智博（圖）指出，恐怖情人多半有欺善怕惡的特質。

「我們知道進入男方屋內的做法風險很高，為了防範他突然回家，我們還特別派人尾隨在後，如果發現苗頭不對，就會故意製造肢體衝突等意外，藉故拖延時間。」謝智博表示，恐怖情人勸退師的工作沒有sop，必須隨機應變，思慮也要周全，才能應付各種突發狀況。

除了謝智博團隊，另一位在徵信社業界打滾多年的砲哥則指出，勸退師除了腦筋要靈光，心思還要夠細膩，且男女交往經驗一定要很豐富，除了懂異性，更要懂「性」。

▲資深徵信社業者砲哥認為，遇到恐怖情人就是要讓對方知道誰才是老大。



砲哥告訴本刊：「曾經有一名人妻受不了老公的性癖好，上門求助，她的老公在外的形象是好好先生，私下卻愛偷拍，還會把老婆的內衣褲藏在公事包，並在上班時間偷聞，他雖然好色，但卻力不從心，只能替老婆口交，滿足性慾。」

不過，人妻並不喜歡這樣的方式，但若不從，老公就會動粗，她想離婚，又怕被打、被殺，變成社會新聞主角，所以向砲哥求助，剛好砲哥旗下的勸退師有藥學背景，他靈機一動，提供一種特殊藥膏讓人妻抹在私處，老公替老婆口交後，嘴巴過敏，以為染上性病，嚇到主動提離婚，人妻也順利恢復單身。

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