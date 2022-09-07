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大陸 大陸焦點 特派現場

昆明女吃蘑菇頭暈以為中毒　全家狂催吐結果是地震

雲南昆明一名女子近日吃蘑菇突然頭暈，以為是中毒原來是地震。（左圖翻攝自微博，右為示意圖、Pixabay提供）

圖文／鏡週刊

雲南昆明有一名女子，日前中午和家人一起吃炒蘑菇，突然感覺到一陣頭暈，原本以為是中毒趕緊催吐，結果原來是有地震。

近日一段影片在微博引起熱議，一名居住在雲南昆明的女子上傳影片表示，自己家裡有在種菌子（即蘑菇），5日他和家人中午在家吃炒蘑菇，突然頭一暈，女子想可能是中毒了，一家人便把蘑菇全部倒掉，且開始狂吐。

怎料劇情急轉直下，原來是因為發生地震了，一家人才會都頭暈，等於蘑菇白丟了，吐也白催了。對此遭遇，女子錄影片的語氣顯得相當無奈，其鄰居則表示「這種情況可能只會發生在雲南吧」。

根據雲南省地震局微博顯示，9月5日，雲南地區就發生了至少13次地震，分別是5點57分、8點48分、12點52分、12點56分、13點10分、13點15分、13點28分、13點38分、17點14分、17點39分、18點31分、19點26分、21點00分。

對於該名女子的遭遇，微博網友則紛紛調侃「我怎麼想笑呢？可惜了那一鍋菌子」「就是說即使有中毒的風險也不能放棄美味」「有沒有可能真的是蘑菇中毒了，只是巧合地震了，然後地震救了你們一命」「雲南蘑菇到底啥味兒啊，能讓你們這麼執著地和蘑菇博弈糾纏？」



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