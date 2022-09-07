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女浪漫約炮陽台野戰　一結束竟變調！慘遭7男衝入房性侵

▲希臘羅德島（Rhodes）。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲希臘羅德島（Rhodes）。（圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／鏡週刊

英國一名31歲女子周日和一名女性朋友到希臘羅德島度假，並在夜店結識一群5-8名的男子團。之後這名女子和其中一名男子，發生浪漫一夜情，但沒想到約炮結束後，竟被這名男子的「兄弟們」硬上性侵。

據英國《每日郵報》報導，這名女子在周日和女性友人到愛情海這個漂亮的小島度假，並上夜店放鬆，期間認識一群5-8名比利時男子團，他們的年齡約為30-35歲。由於雙方聊得很愉快，女子等2人就和男子團，一起到男子下榻的飯店續攤，最後女子與其中一名男子看對眼，兩人決定當場約炮。

據悉女子和男子進入房間，享受魚水之歡，更一度跑到陽台野外露出嗨戰。在兩人浪漫約炮期間，女子的女性友人則是先行離去。就在約炮結束後，男子離去，但這時男子的「兄弟們」突然衝進來，接著就對女子霸王硬上弓，輪流性侵。

女子最後狼狽地逃離飯店，搭上計程車，回到自己下榻的飯店。女子在周一早上7時左右報警處理，警方獲報後展開調查，並到飯店現場採集DNA，目前警方已經逮捕4名比利時男子，並全力追查其餘的涉案人，全案已進入司法程序偵辦中。

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