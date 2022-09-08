「開車隨機朝路人開槍」4死3傷　19歲男臉書直播殺人畫面落網

▲男子才剛出獄，又犯下隨機殺人案。（圖／翻攝自Twitter／Memphis Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州曼菲斯(Memphis)發生多起槍擊案，19歲男子凱利(Ezekiel Kelly)隨機朝路人開槍，還在臉書直播開槍殺人過程，聲稱他已經連續射殺5人，所幸逃逸沒多久就被警方逮捕。最新消息傳出，凱利隨機發動的槍擊案，已造成4人死亡，至少3人受傷。

曼菲斯警方表示，當地時間晚間7時開始，他們接獲多起報案，有一名男子開車在市區，隨機朝路人開槍，後來發現男子特徵與在臉書上直播開槍的19歲男子凱利相符。

在凱利的直播影片中可看到，他下車進入商店前對著鏡頭表示，「我沒在開玩笑，是來真的」，接著朝店內一名男子開槍，後來逃離現場。在其他影片則可看到他一邊開車，一邊拿槍的畫面，目前官方已將他的臉書帳號關閉。

警察局長戴維斯(CJ Davis)表示，凱利後來撞毀一輛被盜竊車輛，受困時被警方逮捕，初步調查發現，他至少與8個犯罪案現場有關，並造成4人死亡、3人受傷，前科累累的他，2020年因為犯下一級謀殺未遂罪，被判處3年刑期，今年3月才剛出獄就又犯下重大槍擊案。