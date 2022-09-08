　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大10死隨機刺人「兇嫌雙亡」　哥詭異曝屍草叢！弟落網秒自殺

▲▼加拿大10死18傷持刀隨機殺人案的30歲兇嫌麥爾斯（Myles Sanderson）7日在薩斯喀徹溫省羅森鎮被捕現場。（圖／路透）

▲加拿大10死18傷隨機刺人案2名兄弟檔嫌犯皆已身亡。圖為30歲弟弟麥爾斯（Myles Sanderson）7日在羅森鎮被捕現場。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）4日發生10死18傷持刀隨機殺人事件，2名嫌犯是一對兄弟檔，31歲的哥哥戴米恩（Damien Sanderson）5日被警方發現死亡，30歲弟弟麥爾斯（Myles Sanderson）7日在高速公路上與警車發生衝撞，受傷後落網，但不久後即自殺身亡，讓此案眾多的未解之謎恐將石沉大海。

綜合路透、美聯社報導，加拿大4日發生10死18傷的持刀殺人案，成為加拿大現代史上最嚴重的大規模暴力襲擊事件之一，警方表示部分受害者似乎原本就被鎖定為攻擊目標，但其他人明顯是隨機被害。兄弟檔嫌犯中的哥哥戴米恩5日在案發現場附近郊外的草叢中死亡，警方推測遺體上的多處傷痕疑是他人所為，且不排除弟弟麥爾斯弒兄後潛逃的可能性。

▲▼加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）發生隨機刺殺事件，嫌犯仍在逃。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）發生隨機刺殺事件，哥哥被發現陳屍草叢的2天後，弟弟被捕落網但隨即輕生死亡。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大警方7日下午3時30分左右在薩斯喀徹溫省羅森鎮（Rosthern）附近發現麥爾斯，至少10輛警車在高速公路上圍繞著麥爾斯偷來的一輛白色SUV。一名熟悉現場情況的官員表示，警方開車衝撞迫使停車，麥爾斯最終落網，並被救護車送往薩斯卡通市皇家大學醫院，沿途有2輛警車戒護，不料，麥爾斯被捕不久後隨即死亡，且明顯是自傷。

加拿大當局目前尚未就麥爾斯的死訊發布正式消息，但7日下午宣布嫌犯落網的公告中提到「此案調查對公共安全已不再構成威脅」，警方預計7日晚間將召開記者會說明案情。此前，兄弟檔嫌犯的父母還曾動之以情地公開呼籲麥爾斯自首，但麥爾斯被捕後最終選擇輕生。

報導稱，幾天以來外界質疑為何身負59起犯罪前科、有著長期危險暴力史的麥爾斯，起初能自由漫步在街頭。麥爾斯因襲擊、搶劫等指控被判入獄4年多後，今年2月獲得假釋，不過，自5月以來他就因違反假釋條件持續被警方通緝中，至於麥爾斯為何要和哥哥戴米恩犯下隨機刺人案，迄今仍不得而知。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►抓到人了！加拿大10死18傷隨機殺人案　兄弟檔1死1落網

►加拿大隨機刺殺增至10死18傷！　警尋獲犯案兄弟檔1人遺體

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
快訊／中華電限量網路預約iPhone 14！　預購下午開跑
快訊／iPhone 13官網降價！　網驚喊：快搶庫存
56歲美魔女脫了！　41kg宜蘭辣曬比基尼
果粉無法接受！　iPhone 14系列「2大缺點」
「梅花」中秋逼近！估收假日轉中颱　1圖秒懂連假雨區變化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停車場溺死兒最後遺言曝光！他開車門助母脫困　淚喊：媽，我愛你

孕婦搭機「3萬英呎高空臨盆」！乘客空服員聯手接生　感人1幕瘋傳　

根本豆腐渣！剛果官員開心為橋梁剪綵　剛剪完橋就垮了

18天內連續2起！爸媽超市轉身拿肉　「嬰兒瞬間被抱走」畫面曝光

加拿大10死隨機刺人「兇嫌雙亡」　哥詭異曝屍草叢！弟落網秒自殺

iPhone 14系列「2大缺點」無法接受！　果粉狠酸：終於買得起i11

蘋果發表會的「神祕女子」！詭異消失又出現　外媒曝與這有關

和兒女浮潛被鯊魚攻擊　女遊客被拖上遊艇發現「左半身咬爛」慘死

億萬富翁孫女遇害！前科男「忙洗車滅證」畫面曝　14歲就曾性侵

南韓向北韓遞橄欖枝！呼籲坐下來談「離散家屬」：讓長輩中秋團圓

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

停車場溺死兒最後遺言曝光！他開車門助母脫困　淚喊：媽，我愛你

孕婦搭機「3萬英呎高空臨盆」！乘客空服員聯手接生　感人1幕瘋傳　

根本豆腐渣！剛果官員開心為橋梁剪綵　剛剪完橋就垮了

18天內連續2起！爸媽超市轉身拿肉　「嬰兒瞬間被抱走」畫面曝光

加拿大10死隨機刺人「兇嫌雙亡」　哥詭異曝屍草叢！弟落網秒自殺

iPhone 14系列「2大缺點」無法接受！　果粉狠酸：終於買得起i11

蘋果發表會的「神祕女子」！詭異消失又出現　外媒曝與這有關

和兒女浮潛被鯊魚攻擊　女遊客被拖上遊艇發現「左半身咬爛」慘死

億萬富翁孫女遇害！前科男「忙洗車滅證」畫面曝　14歲就曾性侵

南韓向北韓遞橄欖枝！呼籲坐下來談「離散家屬」：讓長輩中秋團圓

58歲尼可拉斯凱吉女兒出生！「結婚5次、3度當爸」小30歲日籍妻順產

10分鐘從卡車變舞台！紙風車連續3天5場演出　中秋節免費看

舒味思® X ETtoday 品味野餐日華山週六登場！IG人氣店家都在這

快訊／鴻海電巴現身國慶影片！駕駛畫面全曝光、網友超驚艷

恐誘發癲癇！雪隧暫緩「七彩情境燈」試辦　1前提下不排除再採用

低碳時代、健康生活　清水服務區取得國道首張優良級空品標

一樣在西門町！成都楊桃冰新店面裝潢中　9月中下旬搬家

限量網路預約！　中華電信iPhone 14預購下午開跑

台灣遊客瀘定6.8地震被困海螺溝　換泳衣準備泡湯突地動山搖

宋慧喬、李敏鎬「全黑現身機場」行程曝光！　手中包款神呼應成行走畫報

國際熱門新聞

女浪漫約炮一結束變調　遭7男性侵

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

19歲女孩生雙胞胎不同爸　異父超級授精全球僅20例

波蘭出土女吸血鬼遺骸　「鐮刀抵喉」防死而復生

米其林一星日料老闆　涉性侵2女遭逮

iPhone 14系列「2缺點」！果粉酸：終於買得起i11

蘋果發表會出現「神祕女子」　5秒畫面曝光

越南平陽省卡拉OK店火警33死

她「派對絕技」擠出深溝　6秒片曝光

19歲女一天嘿咻2男　雙胞胎不同父親

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

國際油價下跌　美股收紅435點、台積電ADR跌破80元

日男出租自己「什麼都不做」每次賺2100元

38歲男「什麼都不做」　爽領時薪2000元

更多熱門

相關新聞

蘋果發表會出現「神祕女子」　5秒畫面曝光

蘋果發表會出現「神祕女子」　5秒畫面曝光

蘋果（Apple Inc.）8日秋季發表會發布全新iPhone 14系列，但就在影片片尾，突然切換至站在地鐵車廂前的神祕女子，且整個畫面閃了一下，她的身影甚至一度消失，引發討論。如今有人推測，蘋果公司可能是在暗示今年2月在Apple TV+首播的影集《人生切割術》（Severance）有關。

和兒女浮潛　女被鯊魚咬爛左半身慘死

和兒女浮潛　女被鯊魚咬爛左半身慘死

億萬富翁孫女遇害！前科男14歲就曾性侵

億萬富翁孫女遇害！前科男14歲就曾性侵

美國安顧問稱「台灣政策法案」部分令人擔憂

美國安顧問稱「台灣政策法案」部分令人擔憂

F-35含中國製零件　五角大廈宣布暫停交付

F-35含中國製零件　五角大廈宣布暫停交付

關鍵字：

加拿大隨機殺人刺人持刀薩斯喀徹溫省落網北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

女浪漫約炮一結束變調　遭7男性侵

iPhone14來了！蘋果發表會看這

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面