加拿大10死隨機刺人「兇嫌雙亡」　哥詭異曝屍草叢！弟落網秒自殺

▲加拿大10死18傷隨機刺人案2名兄弟檔嫌犯皆已身亡。圖為30歲弟弟麥爾斯（Myles Sanderson）7日在羅森鎮被捕現場。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）4日發生10死18傷持刀隨機殺人事件，2名嫌犯是一對兄弟檔，31歲的哥哥戴米恩（Damien Sanderson）5日被警方發現死亡，30歲弟弟麥爾斯（Myles Sanderson）7日在高速公路上與警車發生衝撞，受傷後落網，但不久後即自殺身亡，讓此案眾多的未解之謎恐將石沉大海。

綜合路透、美聯社報導，加拿大4日發生10死18傷的持刀殺人案，成為加拿大現代史上最嚴重的大規模暴力襲擊事件之一，警方表示部分受害者似乎原本就被鎖定為攻擊目標，但其他人明顯是隨機被害。兄弟檔嫌犯中的哥哥戴米恩5日在案發現場附近郊外的草叢中死亡，警方推測遺體上的多處傷痕疑是他人所為，且不排除弟弟麥爾斯弒兄後潛逃的可能性。

▲加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）發生隨機刺殺事件，哥哥被發現陳屍草叢的2天後，弟弟被捕落網但隨即輕生死亡。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大警方7日下午3時30分左右在薩斯喀徹溫省羅森鎮（Rosthern）附近發現麥爾斯，至少10輛警車在高速公路上圍繞著麥爾斯偷來的一輛白色SUV。一名熟悉現場情況的官員表示，警方開車衝撞迫使停車，麥爾斯最終落網，並被救護車送往薩斯卡通市皇家大學醫院，沿途有2輛警車戒護，不料，麥爾斯被捕不久後隨即死亡，且明顯是自傷。

加拿大當局目前尚未就麥爾斯的死訊發布正式消息，但7日下午宣布嫌犯落網的公告中提到「此案調查對公共安全已不再構成威脅」，警方預計7日晚間將召開記者會說明案情。此前，兄弟檔嫌犯的父母還曾動之以情地公開呼籲麥爾斯自首，但麥爾斯被捕後最終選擇輕生。

報導稱，幾天以來外界質疑為何身負59起犯罪前科、有著長期危險暴力史的麥爾斯，起初能自由漫步在街頭。麥爾斯因襲擊、搶劫等指控被判入獄4年多後，今年2月獲得假釋，不過，自5月以來他就因違反假釋條件持續被警方通緝中，至於麥爾斯為何要和哥哥戴米恩犯下隨機刺人案，迄今仍不得而知。

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