取消對中關稅有譜？彭博：拜登延後作出決定　美政府研擬企業救濟

▲總統拜登將延後決議取消中國進口貨品關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普在任期間，對中國2200多種進口商品加徵關稅，其中包含許多關鍵的工業零件與化學品。最新消息指出，總統拜登將延後作出取消中國進口貨品關稅的決議，目前政府還在評估受影響企業的救濟方式。

根據《彭博社》報導，3名知情人士透露，拜登（Joe Biden）將延後決定是否要取消中國進口貨品關稅；拜登先前簽署了一項新的排除程序，準備免除中國進口製造材料的關稅，但目前決定推遲作出最終決定。

消息人士指出，美國貿易代表辦公室（Office of The US Trade Representative）在2日發布了一項關稅評估，讓受影響企業有機會提出救濟方案，可以指出對哪些特定商品加徵關稅，可能會影響到美國就業與競爭力，進而尋求放寬政策。

前川普政府對2200多種進口商品加徵關稅，其中包含許多關鍵的工業零件與化學品，但部分規定已在2021年初拜登上台後到期，美國貿易代表戴琪宣布的徵稅清單已減為352項商品。

不過，當時有140多名國會議員和各行業組織希望美國能大幅擴徵商品關稅，以保護本土產業；今年初美國政府曾考慮透過取消部分關稅來減緩通膨壓力，但最終沒有達成共識。

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