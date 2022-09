取消對中關稅有譜？彭博：拜登延後作出決定　美政府研擬企業救濟

▲總統拜登將延後決議取消中國進口貨品關稅。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統川普在任期間,對中國2200多種進口商品加徵關稅,其中包含許多關鍵的工業零件與化學品。最新消息指出,總統拜登將延後作出取消中國進口貨品關稅的決議,目前政府還在評估受影響企業的救濟方式。

根據《彭博社》報導,3名知情人士透露,拜登(Joe Biden)將延後決定是否要取消中國進口貨品關稅;拜登先前簽署了一項新的排除程序,準備免除中國進口製造材料的關稅,但目前決定推遲作出最終決定。

消息人士指出,美國貿易代表辦公室(Office of The US Trade Representative)在2日發布了一項關稅評估,讓受影響企業有機會提出救濟方案,可以指出對哪些特定商品加徵關稅,可能會影響到美國就業與競爭力,進而尋求放寬政策。

前川普政府對2200多種進口商品加徵關稅,其中包含許多關鍵的工業零件與化學品,但部分規定已在2021年初拜登上台後到期,美國貿易代表戴琪宣布的徵稅清單已減為352項商品。

不過,當時有140多名國會議員和各行業組織希望美國能大幅擴徵商品關稅,以保護本土產業;今年初美國政府曾考慮透過取消部分關稅來減緩通膨壓力,但最終沒有達成共識。

