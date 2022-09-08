iPhone 14系列亮相「mini款消失了」　日媒揭關鍵原因

▲粉紅色iPhone 13 mini。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者詹雅婷／綜合報導

蘋果8日秋季發表會發布全新iPhone 14系列，未見mini款。mini是iPhone系列中機身與螢幕尺寸最小的機型，最初於2020年發表，接連兩年推出，但今年並未隨著iPhone 14系列產品發表推出新款，日媒指出，主要原因是銷量低迷。

ITmedia Mobile報導，mini首次於2020年10月蘋果發表會上出現，產品名為iPhone 12 mini，螢幕尺寸5.4吋，寬64.2mm、長131.5mm，僅133公克重。到了2021年9月，蘋果發表iPhone 13 mini，寬度、長度不變，重量增至140公克。接連兩年發表的mini系列均保有小型、重量輕的特性，此外，iPhone 13 mini與高階的iPhone 13 Pro同樣擁有Face ID功能，採用A15仿生晶片。

只不過，蘋果8日秋季發表會未見mini全新機型，主要原因為mini銷量低迷。美國消費者情報研究組織（Consumer Intelligence Research Partners）指出，依據iPhone 12系列上市後兩個月的銷售統計，iPhone 12 mini占不到整體6%。也有報導指出，自2021年至2022年期間，iPhone 13 mini美國銷量不佳。

文中提及，儘管部分消費者傾向小巧的mini機型系列，喜愛可單手操作的智慧型手機，但若把尺寸雷同的iPhone SE第三代（寬67.3mm）納入考量，此款同樣起到小型iPhone的作用，蘋果或許已經沒有必要特意推出新一代mini產品。

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