18歲少女靠直播暴富！她資產上億爽擁4房產　收藏名車價值1391萬

▲美國正妹網紅19歲就致富，買車投資房地產，如今在佛州擁有4棟房。（圖／翻攝自Instagram、TikTok／@linsey99forever，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國23歲女網紅杜諾凡（Linsey Donovan）經常PO影片炫富，她自曝從18歲搬到佛州，開始經營網路直播和模特兒事業後便快速致富，19歲用第一桶金投資房地產，如今她在佛州已擁有4棟共約新台幣2.1億元的房產，幾輛名車收藏價值約新台幣1391萬元，還買給父母一套「夢想之屋」別墅，連狗狗都有專屬臥室。

綜合《每日星報》、《太陽報》報導，杜諾凡在馬里蘭州長大，原生家庭經濟條件不是很好，但18歲生日那天她離開父母的房子，搬到佛州居住，並開始在各大網路社交媒體經營個人帳號，透過直播、拍影片賺錢，擁有性感身材的她很快地吸引大批粉絲追隨，19歲那年就賺到人生的第一桶100萬美金。

杜諾凡說，她從16歲開始就花了超過8萬英鎊（約新台幣284萬元）買衣服，花4萬英鎊（約新台幣142萬元）在買化妝品。父母也表示，女兒一直很想賺錢，總是對生活有很多期待，想住進一座大豪宅，於是她15歲就進入模特兒產業，隨著時間一久，粉絲也越來越多。

杜諾凡回憶，她19歲時想買一輛價值25萬美元（約新台幣770萬元）的賓士S65 V12豪車，身邊的人都覺得她瘋了，結果她不但真的砸錢買車，又花10萬美元（約新台幣309萬元）買了另一台「夢想卡車」，並且開始投資房地產。

現年23歲的杜諾凡受訪表示，如今她在佛州擁有4棟價值合計逾700萬美元（約新台幣2.1億元）的房產，其中她為父母買的「夢想之屋」有4房6衛，外加1間客房，還附帶一座游泳池。另外，她自己買馬廄，養了一匹名為「奧茲大帝」（The Great Oz）的馬，幾隻寵物犬也有一間專屬臥室。《每日星報》稱，杜諾凡目前收藏的幾輛車價值大約39.1萬英鎊（約新台幣1391萬元）。

杜諾凡聲稱，自己一天最高花費曾達45萬美元（約新台幣1390萬元），現在的目標是把房子升級到2倍大，「能買到我想要的東西，而且不必擔心價格，這種感覺真好。」

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