被控誘捕盜版！林義傑坦言「非常委屈」：做對的事情被汙名化

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

超馬好手林義傑成立「真相公司」，被控涉嫌再取得電影授權後，上傳P2P網站分享，誘捕下載影片的網友，然後交由曾任檢察官的鄭遠翔等律師，撰寫訴狀告上警局，等被告網友前去尋求和解。北檢依包攬訴訟、律師法等罪起訴，並痛批林義傑等人提告近千件，獲利90萬元，請求法院對林、鄭等人從重量刑。對此，林義傑認為，案情還有諸多爭議待澄清，因此於今(8日)上午召開記者會，與委任律師鄧湘全一同說明，以維聲譽。

▲林義傑誘捕盜版遭起訴，召開記者會說明。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

林義傑認為，媒體報導他仙人跳、放種子、詐欺，完全不是事實，「我所理解的專屬授權，行駛這樣的權利，不該被汙名化，難道授權是假的嗎？」林義傑表示，自己也是影視、電影從業人員，過去本來就有發行電影，與影視公司也是好友、合作夥伴，但媒體上陳述，卻好像是自己去遊說影視公司，這是錯誤的。

林義傑說，自己的感受其實就是「很心疼這些影片創作者」，在這樣的行為下被不實的報導，還有網紅來蹭流量，「我感受到非常委屈！」林義傑強調，大家一起討論智財權、社會的議題，大家一起合作讓影片發展更好，「這不是對的事情嗎？為何要被汙名化？」

鄧湘全則說，在國外遇上類似案件時，大多都是以維權為主要方向，頂多針對抓侵權部分會不會成立，對於授權，不會被認為違法。鄧湘全指出，針對媒體報導提及的仙人跳、撒種子等事，起訴書內容都沒有這樣的行為，「今年6月間就有類似的案件被起訴，獲判無罪，法官講得很清楚，使用BT下載就有犯意，沒有教唆，維權者被汙名化很糟糕，他(林義傑)很難過。」