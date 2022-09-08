大掃黑！扣治安史首見MK18步槍　警政署長：滯柬242人具黑幫背景

記者張君豪／台北報導

台灣近來發生柬埔寨人口販運案，導致台灣民眾在柬緬兩國遭拘禁、凌虐，警方調查疑似有幫派涉入，以及部分縣市發生多起槍擊案件，影響民眾對治安的觀感，此外為確保年底九合一選舉順利完成，病防制黑幫假借政黨名義、擁槍自重介入選舉事務，內政部警政署與臺灣高等檢察署共同合作，從8月20日起至9月2日實施今年第三波「全國同步掃黑暨肅槍行動專案」，總計專案期間動員全台警力9357人，逮捕47名治平對象、234名幫派成員。

▲警方執行今年度第三波全台掃黑行動，起獲台灣治安史上首見的MK18短版突擊步槍。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）





另外全台警在本次專案中查獲違法槍械案件共54件57人，查扣改造槍械工廠9處，緝獲非法槍枝94枝。其中制式槍枝11枝、非制式槍枝66枝、模擬槍17枝，其中刑事局偵二大隊查獲台警史上第一宗改造MK18短版卡賓槍，該槍為美國海豹部隊配槍，十分罕見。

刑事局指出、本次掃黑檢肅47名治平目標、逮捕黑幫成員234人，合計到案281人，落網對象包括竹聯幫仁堂、長堂、天堂、平堂、天蠍堂、文武堂；天道盟正義會、天蘆會、同心會；四海幫海巨堂、海雲堂、海神會及其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，警方掃蕩全台各地黑幫堂口總計2237處，查扣不法金流達新臺幣218萬餘元。

警政署指出：專案期間查緝幫派涉跨台灣民眾人口販運案共13件43人，其中竹聯幫及四海幫各涉及2件，警方也發動強力打擊近期活躍竹聯幫仁堂明仁會犯罪組織共5件25人，移送統促黨共1件5人。警政署長黃明昭8日上午到刑事局視察掃黑成果表示：經警方初步調查，滯留在柬埔寨的台灣民眾有242人有幫派背景，顯見台灣黑幫與柬緬人蛇集團掛勾從事人口販運，警方定會加強查辦。

黃明昭表示，年底將舉行九合一地方選舉，為淨化選前治安工作，警政署已持續規劃執行掃黑、肅槍、查賄、制暴、查緝選舉賭盤等專案行動。警方將「從速、從嚴、從重」偵辦，務必向上溯源向下刨根，掃蕩黑幫份子所投資、經營、賴以為生行業及依附處所，貫徹系統性掃黑策略，遏止黑道、幫派干擾選舉及黑金賄選，確保選舉的平順與公正。

刑事局國際刑警科查獲竹聯幫仁堂明仁會幹部徐南（28歲）涉嫌招募成員等7人成立詐欺集團，警方行動查扣ALPHARD豪車1輛、電腦、贓款45萬餘元等證物。刑事局偵一大隊會同新北市警局竹聯幫仁堂明仁會鄒嫌（25歲）成立詐欺水房並涉嫌暴力討債、涉嫌拘禁虐待威逼民眾交出帳戶金融卡，被害人眾多。

刑事局偵二大隊查獲江姓主嫌主持地下兵工廠違法改槍，查扣非制式MK18突擊步槍1枝，警方調查該槍為美國特種作戰司令部及海豹部隊的公發步槍，另查扣非制式衝鋒槍2枝、非制式手槍2枝、子彈145顆及砂輪機、研磨機、車床等改造工具一批。台中市警局查獲李男非法改槍案，查扣非制式步槍1枝、非制式衝鋒槍1枝、非制式手槍4枝、砂輪機、車床、鑽床等改造工具一批。

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