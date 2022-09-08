賊闖店搜刮9500！爽躺旗津海邊開喝賞美景　被逮嗆：攏我擔

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄旗津一名呂姓男子（40歲）趁著店家打烊時，利用夜色掩護潛入店內行竊，在收銀台一番搜刮得手現金9950元後揚長而去。隔天一早店家發現遭竊立即報警處理，警方調閱店內監視器畫面鎖定一名轄內列管的慣竊涉案，5日巡經旗津貝殼館時，發現呂男正悠閒地躺臥階梯飲酒欣賞美景，趕緊通知警組到場圍捕，被員警打擾興致的呂男自知難逃法網，還大言不慚地說「攏我擔！」，被員警吐槽「本來就是你了！」，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲呂姓男子侵入店家行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局旗津分駐所員警在8月30日上午接獲轄內一家餐飲業者報案，指稱店內收銀台裡的現金遭竊，員警看到監視器畫面一眼認出就是列管的治安顧慮人口涉案，隨即佈線查緝。

▲呂男在旗津貝殼館被警方逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但是狡猾的竊嫌卻在得手後，特地躲過監視器徒步竄入海岸公園的樹林中掩護行跡，跑到市區躲避員警查緝，等待數日風聲稍歇後，認為警方未再緊追，在9月5日晚間買了酒後，還攜帶隨身家當來到旗津貝殼館的圓形廣場階梯準備夜宿，悠閒地飲酒欣賞海邊美景，卻不知員警已鎖定其行蹤進行圍捕。

面對員警前後左右包抄的呂男瞬間沒了興致，不再掙扎乖乖收拾準備過夜用的細軟，隨員警帶回派出所。警方調查發現，居無定所的呂男行竊後擔心被逮，跑到市區各地的公園棲身，得手贓款幾乎花用殆盡後才回到旗津地區，原以為逃過查緝「黃金期」，沒想到一週後還是專案小組員警逮獲。