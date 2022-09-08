　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中海派2酒客互毆！警噴辣椒水制伏　3男衝急診室再補幾拳

記者鄧木卿／台中報導

台中市海派酒店凌晨零點14分發生酒客襲警案，42歲林姓男子在大門前要送友人坐計程車離開，但2人意猶未盡還在「十八相送」，在後方也等著坐計程車的51歲劉姓男子不耐久候，踹了林男一腳，林男氣憤的把劉男和一旁的王姓酒店妹毆打成傷，警方到場制止還被林男拉扯，於是噴辣椒水制伏，劉男和王女送醫，不料，林男的3名友人幫忙出氣，竟衝到醫院急診室再對劉男補上幾拳，警方在1小時內逮捕涉案者，訊後將4人送辦。

▲▼台中海派2酒客為了等計程車發生口角互毆，有3人還衝急診室毆打傷者，4人全都逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲台中海派2酒客為了等計程車發生口角互毆，有3人還衝急診室毆打傷者，4人全都逮捕。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中海派2酒客為了等計程車發生口角互毆，有3人還衝急診室毆打傷者，4人全都逮捕。（圖／民眾提供，下同）

台中市警六分局零時14分獲報，青海南街的海派酒店外有人打架滋事，林男不滿站在後方的劉男踹他腳，將劉男以及準備帶出場的39歲王姓酒店女毆打成傷，員警迅速到場，林男不但不聽制止，還和員警發生拉扯，警方隨即噴辣椒水制伏，並將林男以現行犯逮捕，依傷害罪及妨害公務移送偵辦，而受傷的劉男、王女則送澄清醫院診治。

▲▼台中海派2酒客為了等計程車發生口角互毆，有3人還衝急診室毆打傷者，4人全都逮捕。（圖／民眾提供，下同）

不料，零點32分，警方獲報澄清醫院急診室有人打架，警方立即派出7網15人到場，犯嫌已經逃逸，原來是林男的友人白姓男子等3人要幫林男出氣，衝去醫院急診室再痛毆劉男，員警得知白男等人身份後，迅速在1小時內全查緝到案，詢問後將3人依照傷害、聚眾鬥毆及違反醫療法等罪嫌，移請地檢署嚴辦。

▲▼台中海派2酒客為了等計程車發生口角互毆，有3人還衝急診室毆打傷者，4人全都逮捕。（圖／民眾提供，下同）

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
快訊／遠傳11點開放iPhone14搭門號、買空機預約　加送
iPhone 14「沒1改變」！　1族群搖頭：沒有換的必要
ET民調／10大政治領袖最新排行　柯文哲被「他」超車
3大關鍵新品！iPhone 14 Pro瀏海變「動態島」藏玄
他預測「4族群」搶換iPhone 14！　網點頭：i12必換
仿冒「不二坊」賣超過10000盒！比正版還貴　爽賺600萬
iPhone 14 Pro亮相！多年瀏海螢幕走入歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被控誘捕盜版！林義傑坦言「非常委屈」：做對的事情被汙名化

快訊／北投某豪宅工地火警濃煙竄天 ！　緊急救出4人

快訊／國1北上岡山路段2車擦撞「1人送醫」！　後方紫爆回堵10km

高雄男騎贓車被攔　「酒測值1.92」連員警也嚇到

索工程回扣15%「錄取清潔隊收百萬」　枋寮前後任荒唐鄉長被起訴

2歲男童被打到肝臟撕裂！生母出庭冷回：要打早就打死了

代購「不二坊」竟賣假貨！比正版還貴5成　中秋前夕海撈600萬

台中海派2酒客互毆！警噴辣椒水制伏　3男衝急診室再補幾拳

快訊／辣媽主播慘了！幫買犀牛卻呼攏三立老總　爽撈781萬被起訴

毒品通緝犯偷車遇攔檢...猛撞警車狂逃　勇警跳3ｍ高牆負傷逮人

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

被控誘捕盜版！林義傑坦言「非常委屈」：做對的事情被汙名化

快訊／北投某豪宅工地火警濃煙竄天 ！　緊急救出4人

快訊／國1北上岡山路段2車擦撞「1人送醫」！　後方紫爆回堵10km

高雄男騎贓車被攔　「酒測值1.92」連員警也嚇到

索工程回扣15%「錄取清潔隊收百萬」　枋寮前後任荒唐鄉長被起訴

2歲男童被打到肝臟撕裂！生母出庭冷回：要打早就打死了

代購「不二坊」竟賣假貨！比正版還貴5成　中秋前夕海撈600萬

台中海派2酒客互毆！警噴辣椒水制伏　3男衝急診室再補幾拳

快訊／辣媽主播慘了！幫買犀牛卻呼攏三立老總　爽撈781萬被起訴

毒品通緝犯偷車遇攔檢...猛撞警車狂逃　勇警跳3ｍ高牆負傷逮人

回家即度假！　「兆美萬海」坐擁五大美景詢問熱度高

遠傳回饋果粉！11點開放iPhone14搭門號　成五家電信首家公布

被控誘捕盜版！林義傑坦言「非常委屈」：做對的事情被汙名化

幼童嘴長「腫瘤」被要求開刀！換醫院後「棉花棒一戳」竟沒事了

住遍頂級酒店的曲艾玲也讚嘆！「鉑金愛悦」攜手國際雙團隊　打造總統套房滿足高端客

牙醫全聯會理事長槓「順時中派」？　陳時中：民主手段解決紛爭

獨／突襲壓秒遭「內外夾殺」　陳麗娜現身酸綠營：端牛肉較重要　

億萬富翁孫女遇害！前科男「忙洗車滅證」畫面曝　14歲就曾性侵

南韓向北韓遞橄欖枝！呼籲坐下來談「離散家屬」：讓長輩中秋團圓

中秋連假衝！高雄「期間限定2大熱點」　貓咪、嫦娥兔熱氣球超Q

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

社會熱門新聞

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

林森北酒店失火1人昏迷　酒店妹倉惶避難

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

2兄和小舅輪流侵犯！少女淚訴「我受不了」

即／雲林虎尾傳槍響！1人中彈送醫搶救

女師罰國小童上下樓梯10趟　校方被判國賠

礁溪長榮鳳凰酒店冒濃煙　522客人今晚全免費

即／辣媽主播慘了！幫買犀牛卻呼攏三立老總　爽撈781萬被起訴

夫妻都O型卻生出A型女兒　丈夫告醫院敗訴

新北市府拒國賠！恩恩爸再開嗆

眼鏡男被搜出開山刀+電擊棒　 竟拿安全帽狂K警

代購「不二坊」竟賣假貨　中秋前夕海撈600萬

更多熱門

相關新聞

黑幫勢力染指原鄉　屏東檢警逮9人送辦

黑幫勢力染指原鄉　屏東檢警逮9人送辦

屏東警分局於今4月間起接獲情資，有幫派勢力入侵原鄉，先吸收原鄉青年加入組織後，再由利用他們在部落的人脈進行放款，之後若遇還不出款時，則以暴力的方式進行討債，讓一向平靜的原鄉部落成了黑影幢幢的地方，造成部落間的恐慌，會同刑事局等單位逮獲9名涉案分子，訊後依法送辦。

眼鏡男被搜出開山刀+電擊棒　 竟拿安全帽狂K警

眼鏡男被搜出開山刀+電擊棒　 竟拿安全帽狂K警

妹子騎車沒戴安全帽　千人暴動本斥但大

妹子騎車沒戴安全帽　千人暴動本斥但大

新一代AirPods Pro登場　空間音訊讓聽音樂「像在演唱會」

新一代AirPods Pro登場　空間音訊讓聽音樂「像在演唱會」

蘋果最「強悍」產品登場　Apple Watch Ultra續航60小時不斷電

蘋果最「強悍」產品登場　Apple Watch Ultra續航60小時不斷電

關鍵字：

海派打架酒店妹辣椒水急診室台中影音

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

iPhone14來了！蘋果發表會看這

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

女浪漫約炮一結束變調　遭7男性侵

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

阿堂鹹粥一碗260太貴？謝龍介揭主因

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面