台中海派2酒客互毆！警噴辣椒水制伏　3男衝急診室再補幾拳

記者鄧木卿／台中報導

台中市海派酒店凌晨零點14分發生酒客襲警案，42歲林姓男子在大門前要送友人坐計程車離開，但2人意猶未盡還在「十八相送」，在後方也等著坐計程車的51歲劉姓男子不耐久候，踹了林男一腳，林男氣憤的把劉男和一旁的王姓酒店妹毆打成傷，警方到場制止還被林男拉扯，於是噴辣椒水制伏，劉男和王女送醫，不料，林男的3名友人幫忙出氣，竟衝到醫院急診室再對劉男補上幾拳，警方在1小時內逮捕涉案者，訊後將4人送辦。

▲台中海派2酒客為了等計程車發生口角互毆，有3人還衝急診室毆打傷者，4人全都逮捕。（圖／民眾提供，下同）

台中市警六分局零時14分獲報，青海南街的海派酒店外有人打架滋事，林男不滿站在後方的劉男踹他腳，將劉男以及準備帶出場的39歲王姓酒店女毆打成傷，員警迅速到場，林男不但不聽制止，還和員警發生拉扯，警方隨即噴辣椒水制伏，並將林男以現行犯逮捕，依傷害罪及妨害公務移送偵辦，而受傷的劉男、王女則送澄清醫院診治。

不料，零點32分，警方獲報澄清醫院急診室有人打架，警方立即派出7網15人到場，犯嫌已經逃逸，原來是林男的友人白姓男子等3人要幫林男出氣，衝去醫院急診室再痛毆劉男，員警得知白男等人身份後，迅速在1小時內全查緝到案，詢問後將3人依照傷害、聚眾鬥毆及違反醫療法等罪嫌，移請地檢署嚴辦。