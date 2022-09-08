ET民調／10大政治領袖排行曝！　侯友宜奪冠、郭台銘超車柯文哲

▲《東森新媒體ETtoday》後蔡英文時期十大政治領袖調查結果 。（圖／ETtoday民調中心／點圖放大）



記者陶本和／台北報導

距離被視為「2024總統大選」前哨戰的2022九合一大選，剩不到3個月。對於後蔡英文時代10大政治領袖，《東森新媒體ETtoday》最新民調結果顯示，新北市長侯友宜再次蟬聯冠軍，副總統賴清德居次，而鴻海創辦人郭台銘則超車台北市長柯文哲，位居第三名。

根據調查結果顯示，新北市長侯友宜在32位政治人物中被看好度第一，高達72.8%民眾認為他最有潛力成為「後蔡英文時期」的政治領袖；至於副總統賴清德則以71.6%看好度居次，而郭台銘以59.5%看好度位居第三，名次上升一名，超越看好度57.8%的柯文哲。

後續排名第五至第十名，依序為：高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、立法委員蔣萬安、前衛福部長陳時中，以及前副總統陳建仁。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，相較於前次（2022年5月）的調查結果，侯友宜、賴清德穩居一、二；郭台銘則因台南殺警案發表看法，引起各界討論，看好度超越柯文哲。

其他名次有所變動的，是被視為國民黨「最強母雞」的盧秀燕，從前次第八上升至第七名，而蔣萬安名次下滑一名；而陳時中近來透過選戰積極創造話題，看好度也從本來第十名上升至第九名。另外，身為前副總統的陳建仁，在疫情發生以來，就多次針對疫情發表看法，近來也因大力輔選陳時中，本次調查首度進入前十大榜內。

從《ETtoday民調雲》於2020年6月進行第一次後蔡英文時期的未來政治領袖排名調查開始，至今已屆滿兩年的觀察時間。侯友宜在歷次調查中，始終維持高檔的看好度，除2022年5月的調查中因受2021年底四大公投立場未正面表態而遭受質疑，以及賴清德的看好度提升，排名下滑至第二名外，其餘各次調查皆為民眾心目中後蔡英文時期的十大政治領袖第一名。

在2022年2月的調查中，因全力投入2021年年底全國性四大公投案宣講，以及今年1月中二選區立委補選的輔選活動，排名躍居第一的賴清德，儘管於前次調查（2022年5月）排名下滑至第二名，但仍持續保有高人氣與高看好度，本次調查排名維持在第二名。

2021年6月調查時，因新冠肺炎疫情嚴峻，在國內急需疫苗的情況下，提出申請進口500萬劑BNT疫苗而聲名大噪的郭台銘，首次入榜後一直維持著不錯的人氣與看好度，排名始終保持在十名內。本次調查，他因針對台南殺警案發表看法，除捐贈1000萬給殉職員警家屬，並痛批相關部會首長難辭其咎，一定要有人下台，引發各界關注。

在本次十大政治領袖評比中，郭台銘的排名上升一名來到第三名。此外，他在個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野與財經專業此五項政治領袖特質評比分數皆屬冠軍。





疫情爆發初期，2021年6月排名一舉衝上第二名的柯文哲，儘管2021年9月因受到台北市陸續爆發多起群聚事件，以及特權疫苗風波影響，排名下滑至第六名，但看好度很快的止跌回升。根據前三次調查（2021年12月、2022年2月、2022年5月）他皆穩定維持在第三名，本次調查因郭台銘的排名上升而下滑一名屈居第四名。

另外，長期耕耘高雄的陳其邁，在南部政壇具有一定的地位與份量，加上高雄市在這次防疫工作上表現突出，前兩次調查（2022年2月、2022年5月）排名皆位於前段班，本次調查排名也維持在第五名。

至於即將卸任桃園市長的鄭文燦，具有一定的人氣與看好度，排名也始終保持在十名內，本次調查排名維持在第六名。

面對年底九合一大選，被喻為藍軍「最強母雞」的盧秀燕，為十大中唯一的女性政治人物，本次調查排名由前次第八名提升至第七名。

國民黨台北市長候選人蔣萬安，幾次調查中都榜上有名，本次調查因盧秀燕看好度提升，在排行榜上從前次調查（2022年5月）第七名下滑一名，排名第八名。

前次調查（2022年5月）因本土Omicron疫情大爆發，包含兒童疫苗、快篩試劑、抗病毒藥物等各項防疫政策與準備均引發爭議遭受質疑，而排名下滑至第十名的陳時中，本次調查排名提升一名至第九名。

公衛背景出身的前副總統陳建仁，擔任副總統期間鮮少參與政黨或選舉活動，但自去（2021）年本土新冠肺炎疫情爆發後，頻頻針對疫情發表意見，近期更因擔任陳時中競選團隊主委參與輔選活動而勤走基層，本次調查首次進入榜內，位居第十。

本次調查是依據提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出10位，依據挑選看好度次數最多的前十名做為十大政治領袖的排名。

本次民調是由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年8月29日至8月31日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象。調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,092份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.97%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（111年7月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。