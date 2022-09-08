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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳時中性別政見不只婦女！　首拋男性庇護服務、破月經污名

▲▼陳時中舉行台北市性別與照顧政見記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中今天上午參加台北市性別與照顧政見記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，民進黨候選人陳時中8日公布性別與照顧政見，分為親職分擔、愛兒台北、保護人身安全不分性別、自我實現等4大面向，除了延續社福政策，盼改善現行臨托服務狀況，更首拋設立「男性及多元性別安置庇護服務」主張，同時將透過增加職訓、補助經費，提升婦女勞參率，以及利用教育破除月經污名等超過10項政見。

陳時中今天上午在位於北平東路上的競選總部舉行政策記者會，首度公布性別與照顧政見，分為親職分擔、愛兒台北、保護人身安全不分性別、自我實現等4大面向。

陳時中說，競選團隊對於性別平權的議題特別關心，並不僅只討論婦女、育兒政策，而是從性別平權角度切入，社會是持續進步的，盼透過這些政見，讓社會一步一步往前走。

陳時中會中分享個人經驗說，他年輕時社會缺乏平權的概念，而自己的太太比較年輕，雙方適婚年齡時各有學業、事業需要，但當時父親希望自己盡快成家立業，使太太最終放棄外國學校的獎學金，而孩子出生後，太太又取得法國文化科技中心的獎學金，當時他豪氣干雲說，就算揹著小孩執業也要讓她出國。他回憶，儘管有媽媽幫忙帶孩子，仍然感受到單親父母的壓力。

對於性別政見，陳時中指出，他認為男女在照顧家庭同樣重要，因此衛福部長任內完成「爸爸手冊」編撰，同時為了讓年輕父母能秉持輕鬆愉快的心情帶小孩，政府應該給予協助，提供臨托服務、設立符合要求的安親班等，讓家長能夠更輕鬆帶小孩。

此外，陳時中補充，他在為福部長任內發現，許多男性受暴者身處社會陰暗角落、不敢說出來，但男女需要受到的保護是一樣的，因此也提出相關政見。

政策小組召集人、立委管碧玲說明，今天不是「婦女」政策發表會，而是「性別與照顧」政策發表會，要照顧所有性別應該照顧的面向，感謝婦女團體、社會團體提供寶貴意見一起討論。

針對詳細政見內容，負責召集性別相關政見的立委范雲表示，台北市政府應鼓勵父親一起分擔親職工作，將設立身心障礙者懷孕諮詢專線、建置無障礙產檢空間與設備；推動公辦雙親參與的親職教室、實作課程、線上課程等服務，並建立爸爸友善育兒支持圈；同時提供公衛護士家訪服務、設置產後憂鬱症心理諮詢，且服務有需求時，育兒指導員到府服務；另應在各藝文、體育場所全面推廣臨托服務，例如設立親子電影院，並透過公辦或公、私協力辦理在校安親。

范雲說，在保護人身安全面向，應該做到不分性別，因現行許多男性受暴者處境並沒有被照顧到，只能被收容在旅館中，因此主張率先設立男性及多元性別安置庇護服務，同時將全面檢視表單中的性別二分問題，提供多元性別選項。

另在自我實現面向，范雲說明，團隊主張加倍補助參與職訓者，提升婦女的勞參率，提供全日800元、半日400元，以符合現行托育行情；對於破除月經污名議題，將提供國小到高中生「適量的」多元生理用品，給予中低收入戶、身心障礙者「足夠的」多元生理用品實物或現金補助。她說，希望未來台北市的女性可以在自在的環境成長。

▲▼陳時中舉行台北市性別與照顧政見記者會 莊瑞雄。（圖／記者呂晏慈攝）

▲發言人莊瑞雄。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼▲▼陳時中舉行台北市性別與照顧政見記者會 管碧玲 范雲。（圖／記者呂晏慈攝）

▲政策小組召集人管碧玲。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼▲▼陳時中舉行台北市性別與照顧政見記者會 管碧玲 范雲。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立委范雲。（圖／記者呂晏慈攝）

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