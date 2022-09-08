周玉蔻轟北市河濱禁烤肉「故意讓陳時中有壓力」　台大醫：太過緊張

▲周玉蔻狂轟柯文哲中秋節「北市禁河濱烤肉政策」。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

因應疫情升溫，台北市長柯文哲下令，中秋連假禁止封街、河濱公園也不得烤肉。此舉引來資深媒體人周玉蔻不滿，直言根本是凸顯疫情「讓陳時中有壓力」；台大醫師李秉穎也認為，有點太過緊張，應不用嚴格禁止戶外烤肉，「它不會比餐廳內用危險。」

資深媒體人周玉蔻今早訪問台大醫院小兒科醫師李秉穎李秉穎時，開頭就先痛批柯文哲「笨」、「下這什麼鬼命令？」，明明講過幾百次戶外烤肉沒關係，卻還是禁止北市河濱禁止烤肉，根本是故意凸顯疫情，讓陳時中有壓力。

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李秉穎則回應，「他不笨啦、他哪有笨」，隨後便說到，大家現在對烤肉、民俗聚集等活動有點太過緊張，戶外烤肉有一定距離，北捷、百貨公司人群擁擠程度還比烤肉近，「而且烤肉通常都是認識的人一起，理論上來講，也不會增加什麼風險。」

李秉穎表示，大家可思考，烤肉這種場合是否真的會增加病毒傳播機會，「戶外烤肉應該還好，不會比餐廳內用危險」，認為既然沒禁止餐廳內用，戶外烤肉也不用嚴格禁止，有症狀不去烤肉，不認識的人不要聚集就可以。

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