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ET專訪／鄭寶清自稱背骨「勇敢良心象徵」　要代表憤怒的人民參選到底

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭寶清近日接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

◎ 採訪／呂晏慈、陶本和

◎ 攝影／陳家豪、湯興漢

文／呂晏慈

新竹市前市長林智堅因論文抄襲風波退選桃園市長後，民進黨火速徵召立委鄭運鵬接棒，然而此舉卻引發前立委鄭寶清大為不滿，堅決違紀登記參選。趕在民進黨中評會8日開鍘前，鄭寶清接受了《ETtoday新聞雲》專訪，把矛頭對準身兼民進黨主席的總統蔡英文及桃園市長鄭文燦，痛批「暗黑勢力已經進入到台灣」，為了維護清廉、勤政、愛鄉土的創黨初衷，他誓言代表憤怒的人民參選到底。

「現在桃園人都知道，誰有這麼大的勇敢去對抗民進黨？他們認為我是勇敢的象徵，認為我是最後的良心」，鄭寶清說，從登記參選桃園市長以來，他每天面對各路網軍攻擊，有人罵他拿共產黨的錢、有人質疑他論文涉抄、甚至烏龍爆料自己欠廠商錢不還，讓他氣得大罵惡劣提告，「現在悲哀的是，台灣有小粉綠、小粉藍，這些人都完全沒有腦袋，完全被政黨、政客綁架」。

鄭寶清感慨地說，他是民進黨創黨黨員，過去跟江鵬堅、姚嘉文、黃信介等人一路走來，被打、被關、睡在燒燙的柏油路上，就是為了爭取民主自由、抵抗威權，然而現在「親民、勤政、愛鄉土」的建黨精神通通不見了，民進黨回到威權、密室協商，為了個人和派系利益指定接班人，這就是黑暗政治底下的權利交換，讓他感到很痛苦。決定宣布參選前，他連續10幾天沒辦法入眠，「說坦白點，做順民比較容易，要抵抗一個政權要多難？很難啦！」

鄭寶清坦言，他從2020年競選立委連任失利後，就開始備戰爭取民進黨提名，跨區走訪桃園市各個行政區，原本以為就算以徵召方式提名候選人，也會像過去立委提名一樣，進行民調再提名，未料他6月去黨中央開會只被告知，已經決定提名林智堅了，而8月決定由鄭運鵬披掛上陣，也在2個小時內火速拍板，根本沒時間做民調。

至於競選立委連任都輸，有什麼底氣挑戰桃園市長？鄭寶清似是有備而來，侃侃而談說，「鄭文燦不是立委選輸才去做市長嗎？林右昌不是立委落選然後去當市長嗎？蔡英文不是跟朱立倫選舉市長輸掉，才去做總統嗎？陳水扁是不是跟馬英九選市長輸掉，才去做總統？所以，跟這個有什麼關係？」

他直言，他的底氣在人民，他要像許信良當年因為中壢事件，讓民主在桃園發光一樣，他希望民主的花朵再一次在桃園綻放，留下民主的火苗，「我相信我點火之後，很多人都會出來，認為敢抵抗的就會得到人民的信賴和支持」。

不過，鄭寶清也不諱言，現在沒有政黨的奧援真的很辛苦，面對各種奧步、抹黑、人格毀滅、被戴紅帽，他堅持要有客家硬頸的精神，不願被摸頭，寧肯被殺頭、砍頭，因為如果連他都不敢對抗威權專制，台灣就沈淪了。他引述《道德經》銘言表示，「受國之垢，是謂社稷主；受國之不祥，是謂天下王」，被人修理、打擊，才能夠成為國家的主人。

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭寶清自豪立委任內爭取鐵路地下化、綠色捷運及兩條交流道。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭寶清位於桃園區的服務處掛著10張老照片，記錄黨外時期抗爭的身影。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭寶清在服務處展示獲公督盟頒發的優秀立委獎狀。（圖／記者湯興漢攝）

痛罵民進黨指鹿為馬　林智堅論文案造成青年「相對剝奪感」

採訪過程中，鄭寶清侃侃而談，並主動提出質疑，指民進黨立法院黨團總召柯建銘透過臉書稱讚林智堅是五星級市長，說選舉是一種價值的選擇，難道他不知道林智堅抄襲，民進黨集體袒護他、做他的幫兇嗎？這會造成年輕人的相對剝奪感，因為普通年輕人考試考得要死要活，還不一定能考上台大，但人家只要權勢交換就可以當台大的碩士班學生，沒有時間上課就叫助理去上，抄論文就叫助理去抄，「他沒有抄論文啊，真的啊」，而後來學校認定林智堅抄襲的時候，竟然是集黨一致去支持林智堅，「這不是指鹿為馬嗎？到現在民進黨還不知道檢討，還不知道做錯了要道歉」。

鄭寶清痛心疾首地說，民進黨放棄了建黨價值，隨便派一個人來選桃園市長，哪裡有愛鄉土、尊重這塊土地上的人？現在民進黨有沒有清廉？還是靠著給公關費打造「五星級施政」？他指控，前桃園縣長吳志揚卸任後留下100多億負債，鄭文燦任內負債變成1500多億，哪裡有真的在管理財務？

面對民進黨中評會最快8日就要決定是否開除自己，鄭寶清說得坦白，「被開除的不應該是我，這是乞丐趕廟公，應該被開除的是失德失能的人，而不是我，為了權力開除我，（民進黨）就離社會的價值越來越遠」。

他也隔空向蔡英文喊話，希望還是回到民主的初心，回到建黨的精神，台灣是靠著民主自由的價值，凝聚國內的人心來對抗中國，「德不孤必有鄰，有道德的人絕對不會孤單，這次的戰爭是人民、道德、誠信、勇敢的戰爭，不管我當不當選，我現在這把大火就是燒起來了，只有越燒越旺」。

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭寶清拋出政府幫青年出購屋頭期款、公托免費、營養午餐免費等政見。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭寶清配戴一個象徵「台灣的心臟」的胸針，笑稱這代表「台灣的良心」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前民進黨籍立委桃園市長參選人鄭寶清專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭寶清模仿柯建銘在《大局·承擔》書封的姿勢，邀約採訪團隊：「來，拍一張」。（圖／記者湯興漢攝）

 

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