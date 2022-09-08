「蔣萬安長照政見有4不懂」　陳時中開嗆：內容空泛令人詫異

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前公布長照政策，要每年投入3億元經費，拉高聯合醫院的長照床位，以及補助民間業者。對此，民進黨的對手陳時中認為，內容不切實際，並列出蔣萬安的4個不懂，「顯得自己是醫療法規及相關政策的門外漢」。

根據蔣萬安「長照三箭」政見，包括增加北市聯醫系統長照床位、補助私人機構及在宅老化每人每月補助1200元，但陳時中批評，蔣萬安身為立法院社福及衛環委員會召委，近日拋出的政策，整體內容空泛及對事實的不了解，著實令人詫異。​

陳時中指出，首先，台北市聯醫體系在馬市長時期進行整併，為台北市衛生局所屬一間公立醫院，領一張執業執照，分設七個院區。按長期照顧服務法規定，一間醫院長照床位上限為「200床」，增加500床的規劃，法規上並不允許；另外，​107年衛福部函示，長照機構應有獨立出入口。就現有聯醫資源來看，無論單獨興建大樓，或改裝現有空間，均無法如蔣萬安所說半年內達成，顯示其對長照機構設立標準不甚熟悉。​

第三，陳時中表示，蔣萬安將醫院護病比概念錯置於長照機構，但事實上長照機構並不適用所謂的「護病比」，將兩套法規標準混為一談，令長照機構等同於醫院來配置人力，可見他對法規實在太過生疏。​

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​最後，有關一個月補助1200元的方案，​陳時中說，實際上早有1195元的補助，大張旗鼓開記者會，僅為了多補助5元？可見他並不清楚獨居老人的緊急救援系統現有運作，且預算已送至立院，明年中央即會負擔這筆經費。​

陳時中強調，拋出政策是一個對的方向，但內容不切實際，就不是市民所樂見，「我想，在任何想法提出前，應向專業人士請教，才能務實規劃、落實執行。」

面對台北市長選戰，各方陣營參選人陸續拋出政見，以無黨籍身分參選的黃珊珊提出「台北未來宅」規劃，其中包括「以租轉購」，若民眾對社區有貢獻，可評估是否延長居住年限，一旦住滿18年或20年等成為長期承租戶，則有機會取得房屋地上權，將已繳租金轉為頭期款；陳時中日前則端出將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙。