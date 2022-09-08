ET專訪／鄭寶清要當城市CEO　推「青年購屋頭期政府出」批現任不會管錢

▲鄭寶清對鄭文燦施政提出批判，認為財務控管不佳。（圖／記者湯興漢攝）

◎ 採訪／呂晏慈、陶本和

◎ 攝影／陳家豪、湯興漢

文／呂晏慈

民進黨前立委鄭寶清違反黨紀登記參選，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時痛批，前陣子掛出「信賴」看板，卻因遭質疑影射副總統賴清德被迫下架，「這是文字獄」！他還說，桃園市長鄭文燦任內很認真，但是財務控管有問題，對於2024總統提名應「德以載位」，一定要有道德的人才會得到大位，似是一語雙關，暗指同樣被視為問鼎總統潛在人選的賴清德。

鄭寶清投入桃園市長選戰後，已陸續拋出青年購屋頭期款政府幫忙出、公托免費、小學生營養午餐不用出錢等政見，他自稱「城市CEO」，誓言要把政府企業化，將稅收做有效的運用，同時也要創造更多的財富。

對於鄭文燦「五星級」施政，鄭寶清接受專訪時指出，鄭文燦很認真，但他對財務的控管是有問題的，前桃園縣長吳志揚卸任時留下100多億負債，但鄭文燦任內桃園市府負債變成1500多億，哪裡有真的在管理財務？他比喻，「你看我家很美滿，但是欠人100億，每天都有人打電話來追債，你會很幸福嗎？不要說100億，欠人2000萬每天地下錢莊找你家討錢，你家會很幸福嗎？」

至於鄭文燦是否適合競逐2024總統大位？鄭寶清說，「德以載位」，一定要有道德的人才會得到大位；是否覺得鄭文燦有道德？他僅說，「這你要去問別人，不是問我，你去請問一下桃園的青年，好不好」，並稱新加坡建國總理李光耀曾說，「讓沒有誠信的人掌握位置、掌握國家的機器，國家就完蛋了」，這句話講的好不好？講得真好。

此外，日前鄭寶清掛出「信賴」看板，遭質疑是冒用賴清德名號，鄭寶清也透過專訪大聲喊冤說，外界稱賴清德支持他選桃園市長，這都是假的，是故意被誤導，故意修理自己、逼迫賴清德表態，他看板上架第二天就被迫下架，這是「清風不識字，何必亂翻書」的文字獄。

▲鄭寶清配戴象徵「台灣的心臟」的胸針接受訪問，自稱「台灣的良心」。（圖／記者湯興漢攝）