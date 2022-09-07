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美中晶片戰　三星電子苦尋共通點盼雙贏

▲▼三星,財閥。（圖／路透）

▲三星,財閥。（圖／路透）

文／中央社

美國政府限制美方科技設備輸出到中國之際，韓國三星電子公司正想方設法因應並試圖尋求一個「共通點」。三星電子在中國製造晶片可能面臨挑戰，包括引進新的晶片製造設備。

路透社曾在8月報導，美國正考慮限制向中國記憶體晶片製造商輸出此類設備，以減緩競爭對手的技術進展 並保護美國企業。

三星電子晶片業務執行長慶桂顯在韓國平澤市的工廠說：「從長遠來看可能會遇到一些困難，因為我們必須安裝新設備到我們在中國的工廠。」

慶桂顯指出，「我們並非利用美中之間的衝突，而是試圖找到雙贏的解決方案」，三星很難放棄中國市場。他估計中國市場占全球資訊科技產業供應的40%以上。

至少從前美國總統川普（Donald Trump）政府以國家安全為由制裁中國電信設備製造商以來，美國與中國就一直在科技領域發生爭端。

美中兩國與全球晶片製造樞紐台灣的關係不同，也讓緊張情勢升溫，美國更在上週禁止出口先進的人工智慧晶片到中國。

慶桂顯表示，三星曾對美國的晶片四方聯盟（Chip 4）提議表達擔憂，其中包括韓國在任何談判之前需要尋求中國的理解。晶片四方聯盟包含日本及台灣。

他提到，三星正尋求找到一個「共通點」，讓全球供應鏈在內的所有相關各方都能受益。

慶桂顯還說，近期晶片需求放緩的情況可能會延續到明年，但三星可以透過調整投資，以提高淨利率。

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