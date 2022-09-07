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水壺喝到全空！3歲女童娃娃車關5小時熱死　園方竟登記「已到校」

▲▼被鎖娃娃車5小時！日本3歲女童慘遭活活熱死　園長認：下車沒點名。（圖／取自川崎幼稚園官網）

▲ 日本3歲女童遭留在娃娃車內活活熱死。（圖／取自川崎幼稚園官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本靜岡縣一家幼稚園5日發生3歲女童遭獨留娃娃車內熱死的悲劇，調查人員事後發現她的水壺已經全空，推測是在高溫之下將水全部喝光。園方稍早召開記者會，坦承當天誤將女童登記「已到校」，卻沒有確實核對下車的學童名單，園長也公開道歉，並承諾將辭去園長一職。

就讀靜岡縣牧之原市川崎幼稚園的3歲女童河本千奈5日搭乘娃娃車上學，到達幼稚園後沒有下車，園方也未進一步確認，導致河本千奈被關在車內超過5小時，被發現時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救不治，死因為中暑。根據NHK，調查人員在娃娃車內發現河本千奈的水壺，當時裡頭已經沒有水。警方認為，她是因車內溫度升高而喝下所有的水。

川崎幼稚園7日下午召開記者會，園長增田立義首先向死者及遺屬致歉，承諾只要找到繼任者就會辭去學校法人理事長及園長職位，接著說明事件詳細經過。

當天因平時駕駛娃娃車的司機休假，才會由增田立義親自駕駛，載著包括河本千奈在內共6名學童。車上的女性員工在娃娃車抵達幼稚園以前就在管理學童上下課的APP上將6人登記為「已到校」，卻沒有確認所有人都下車。

河本千奈的班主任和職員則是沒有注意到她在APP上顯示「已到校」，因為她未到校便以為她缺席，卻未向家長確認她是否請假，一連串疏失造成悲劇發生。

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