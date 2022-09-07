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日本山口縣倉庫崩塌「7車遭瞬間掩埋」　2人失去意識！現場影片曝

▲▼日本山口縣一處倉庫靠外側部分倒塌，毀壞的樓板建築壓住至少7輛汽車，多人受困，2人失去意識。（圖／翻攝自推特）

▲日本山口縣一處倉庫靠外側部分倒塌，毀壞的樓板建築壓住至少7輛汽車，現場已有2人失去意識。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

日本山口縣今（7）日下午驚傳建築物崩塌意外，事發地點位於下關市一家公司倉庫，位於2樓的大面積外牆和屋頂部分突然倒塌，鋼筋、混凝土等結構外露，至少有7輛車被埋在瓦礫堆下，據悉，其中3輛車上當時有坐人。消防單位表示，現場多人受困，2人已失去意識。

根據日本NHK報導，下關市一之宮卸本町消防單位7日下午1時15分左右獲報，部分建築物倒塌，多人受困瓦礫堆中。現場畫面顯示，一棟3層樓高的建築在2樓靠近外側部分崩塌，鋼筋、混凝土、木材等樓板建築外露，還散落著許多原本堆放在倉庫的紙箱。

▲▼日本山口縣一處倉庫靠外側部分倒塌，毀壞的樓板建築壓住至少7輛汽車，多人受困，2人失去意識。（圖／翻攝自推特）

▲倉庫崩塌現場仍在進行搜救。（圖／翻攝自推特）

警方表示，停在附近的7輛車被壓在瓦礫堆下，據稱事發當時其中3輛車上有坐人。《朝日新聞》報導，消防部門證實，現場有2人失去意識。現場周圍民眾表示，當時聽到巨響，出門一看發現倒塌的倉庫附近揚起塵土，汽車喇叭聲還持續響了一段時間。

附近建築物中的69歲男性職員表示，「我從沒見過這樣倒塌的情況，辦公室女同事嚇得渾身發抖」。對面一家公司的女職員表示，當時有聽到東西倒塌的聲音，一開始以為是砂石車翻覆，隨後汽車喇叭聲開始響起，直到救護車抵達前至少持續了好幾分鐘。另一名女職員則說，她聽到巨響後，從窗戶往對面一看才發現是建築物牆壁整個倒塌，事前完全沒有徵兆。

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