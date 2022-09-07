颱風讓母子天人永隔！少年跟著媽媽到停車場　意外溺斃獨留母倖存

▲慶尚北道浦項市公寓地下停車場僅2人生還，金姓女住戶被迫與兒子天人永隔。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

颱風軒嵐諾侵襲南韓東南沿海，其中慶尚北道浦項市慘遭重創，6日最高時雨量達110mm，某棟公寓大樓地下停車場更傳出9名失蹤者，最後消防當局共搜救出7名停止呼吸心跳的住戶、2名生還者，其中一名倖存的52歲金姓女住戶更被迫與兒子天人永隔，親友與家屬都不敢告訴她殘忍的真相。

根據韓媒《News1》，位於浦項市南區仁德洞的公寓大樓地下停車場昨（6）日上午慘遭洪水灌入，由於附近就是溪水暴漲氾濫的冷川（냉천），因此洪水才會在8分鐘不到的極短時間內灌進地下停車場，公寓管理所長在警衛室透過廣播呼籲居民儘快移車，15歲的金姓少年跟著媽媽前往地下停車場，沒想到卻再也一去不復返。

金姓少年的母親最後於6日晚間9時，在意識清醒的狀態下獲救，成為該棟公寓第2位獲救、也是最後一位生還的居民，之後被送往醫院治療，不過至今為止親友們都還不敢親自告訴他兒子罹難的消息。

孫姓少年表示，他與金姓少年是十分要好的朋友，他經常去金姓少年的住處玩耍，而金姓少年的母親也經常熱情款待。他回憶道，金姓少年與母親之間的關係十分要好，且兩人的相處模式彷彿朋友。

曾與金姓少年一起練習拳擊的孫姓少年回憶，6日清晨5時兩人還曾講過視訊電話，之後卻突然失聯，沒想到最後才得知對方死訊。孫姓少年哽咽表示，「他體格很好，我以為他會活下來，沒想到卻......」

報導指出，當過了7日凌晨0時，消防當局結束初步搜救工作後，有3至4名臉龐稚嫩的國中生前往該棟公寓，向消防人員詢問金姓少年的下落，當得知對方不幸罹難的消息後，便以哀戚的表情呆望停車場，直到凌晨2時還不肯離去。一名朋友更提議，「我們寫好給（金姓少年）的一封信後再走吧」。

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