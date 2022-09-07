　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颱風讓母子天人永隔！少年跟著媽媽到停車場　意外溺斃獨留母倖存

▲▼慶尚北道浦項市公寓地下停車場僅2人生還，金姓女住戶被迫與兒子天人永隔。（圖／CFP）

▲慶尚北道浦項市公寓地下停車場僅2人生還，金姓女住戶被迫與兒子天人永隔。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

颱風軒嵐諾侵襲南韓東南沿海，其中慶尚北道浦項市慘遭重創，6日最高時雨量達110mm，某棟公寓大樓地下停車場更傳出9名失蹤者，最後消防當局共搜救出7名停止呼吸心跳的住戶、2名生還者，其中一名倖存的52歲金姓女住戶更被迫與兒子天人永隔，親友與家屬都不敢告訴她殘忍的真相。

根據韓媒《News1》，位於浦項市南區仁德洞的公寓大樓地下停車場昨（6）日上午慘遭洪水灌入，由於附近就是溪水暴漲氾濫的冷川（냉천），因此洪水才會在8分鐘不到的極短時間內灌進地下停車場，公寓管理所長在警衛室透過廣播呼籲居民儘快移車，15歲的金姓少年跟著媽媽前往地下停車場，沒想到卻再也一去不復返。

金姓少年的母親最後於6日晚間9時，在意識清醒的狀態下獲救，成為該棟公寓第2位獲救、也是最後一位生還的居民，之後被送往醫院治療，不過至今為止親友們都還不敢親自告訴他兒子罹難的消息。

孫姓少年表示，他與金姓少年是十分要好的朋友，他經常去金姓少年的住處玩耍，而金姓少年的母親也經常熱情款待。他回憶道，金姓少年與母親之間的關係十分要好，且兩人的相處模式彷彿朋友。

曾與金姓少年一起練習拳擊的孫姓少年回憶，6日清晨5時兩人還曾講過視訊電話，之後卻突然失聯，沒想到最後才得知對方死訊。孫姓少年哽咽表示，「他體格很好，我以為他會活下來，沒想到卻......」

報導指出，當過了7日凌晨0時，消防當局結束初步搜救工作後，有3至4名臉龐稚嫩的國中生前往該棟公寓，向消防人員詢問金姓少年的下落，當得知對方不幸罹難的消息後，便以哀戚的表情呆望停車場，直到凌晨2時還不肯離去。一名朋友更提議，「我們寫好給（金姓少年）的一封信後再走吧」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國
快訊／為錢肢解親弟弟　永和大哥遭聲押
看了好心痛！殺警案起訴書全文　殘暴過程全曝光
美元好貴！　換10萬台幣「比去年底多花萬元」
凃明誠、曹瑞傑隔5分鐘離世！林信吾冷眼任血流乾　搜刮彈匣
怎沒入圍金鐘？　劇迷喊「2大遺珠」：演很好耶
林信吾奪槍後「5秒連射6發」！　曹瑞傑下車遭狂砍38刀
快訊／恩恩案監察院出招！　2監委+1調查官「突襲」新北消防局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩不甩建材缺料！蓋大醫院「拖2年還沒完工」　官員慘被送勞改

未列台灣首波免簽國！馬來西亞網友崩潰：我的阿宗麵線啊

颱風讓母子天人永隔！少年跟著媽媽到停車場　意外溺斃獨留母倖存

誰拿走磁磚？出門一趟陽台「全被拆」　她無奈發文官方解釋了

全球第一槍！　荷蘭城市禁止公共場所刊登肉類廣告　

烏俄開打後首次面對面！　習近平下周出訪烏茲別克將會普丁

日本山口縣倉庫崩塌「7車遭瞬間掩埋」　2人失去意識！現場影片曝

同時和2男上床生雙胞胎男嬰　19歲女做DNA檢測嚇壞：孩子不同爸

美空軍將領：若北京攻台　將成「史上最困難軍事行動之一」

北韓李春姬獲最高榮耀！黨授予「勞力英雄」頭銜　地位超越黨高層

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

金正恩不甩建材缺料！蓋大醫院「拖2年還沒完工」　官員慘被送勞改

未列台灣首波免簽國！馬來西亞網友崩潰：我的阿宗麵線啊

颱風讓母子天人永隔！少年跟著媽媽到停車場　意外溺斃獨留母倖存

誰拿走磁磚？出門一趟陽台「全被拆」　她無奈發文官方解釋了

全球第一槍！　荷蘭城市禁止公共場所刊登肉類廣告　

烏俄開打後首次面對面！　習近平下周出訪烏茲別克將會普丁

日本山口縣倉庫崩塌「7車遭瞬間掩埋」　2人失去意識！現場影片曝

同時和2男上床生雙胞胎男嬰　19歲女做DNA檢測嚇壞：孩子不同爸

美空軍將領：若北京攻台　將成「史上最困難軍事行動之一」

北韓李春姬獲最高榮耀！黨授予「勞力英雄」頭銜　地位超越黨高層

趁爸上廁所2mins空檔！　「黃金➝黑金汪」連粉嫩舌頭都暗沉了

救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國

劉大年／美中對抗下　大陸市場仍不容小覷

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

林暉閔認愛「子瑜」：看她眼睛會害羞　女方爸嘆：女兒一直勾搭男人

外役監脫逃後殘忍殺警！　不止7大罪狀...林信吾恐再因這事被起訴

逛水果店「虎皮工讀生」倒菜籃睡翻　在地居民認出牠：升格店長了

運勢大旺！薛仕凌再度雙料入圍　 站小薰身旁...看到自己名字了

鍾文榮／虱目魚粥暴漲仍有市場　貴與不貴都是消費者選擇

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

「烏克蘭正妹」色誘釣到俄軍　送炸彈大禮

日圓跌破24年新低再下探！　投行下修「最慘價位」

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

波蘭出土女吸血鬼遺骸　「鐮刀抵喉」防死而復生

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

吹風機爆炸噴火球！　理髮店陷火海影片曝

比平常更持久！男友「親熱1細節」被抓包偷吃

女被迫看16人絞死畫面　嚇死屍體仍被上吊

廣播移車致7住戶溺斃　他喊冤：又不是蠢蛋

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

特拉斯譯名太離譜！台媒被陸統一了？

軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！

日男出租自己「什麼都不做」每次賺2100元

更多熱門

相關新聞

日本山口縣倉庫崩塌！7車遭埋、2人無意識

日本山口縣倉庫崩塌！7車遭埋、2人無意識

日本山口縣今（7）日下午驚傳建築物崩塌意外，事發地點位於下關市一家公司倉庫，位於2樓的大面積外牆和屋頂部分突然倒塌，鋼筋、混凝土等結構外露，至少有7輛車被埋在瓦礫堆下，據悉，其中3輛車上當時有坐人。消防單位表示，現場多人受困，2人已失去意識。

日男出租自己「什麼都不做」每次賺2100元

日男出租自己「什麼都不做」每次賺2100元

廣播移車致7住戶溺斃　他喊冤：又不是蠢蛋

廣播移車致7住戶溺斃　他喊冤：又不是蠢蛋

台灣準備好邁向共生社會了嗎？

台灣準備好邁向共生社會了嗎？

南韓「水灌地下停車場」2人撐14hrs奇蹟獲救

南韓「水灌地下停車場」2人撐14hrs奇蹟獲救

關鍵字：

日韓要聞南韓颱風.軒嵐諾浦項慶尚北道地下停車場

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

12:50抖一下　雙北有感地震

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面