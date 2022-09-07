金正恩不甩建材缺料！蓋大醫院「拖2年還沒完工」　官員慘被送勞改

▲平壤綜合醫院自2020年3月動土至今尚未完工，大大超出原本金正恩給出的7個月工期。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）平壤綜合醫院原先計畫在2020年10月10日勞動黨建黨75周年紀念日前落成，最高領導人金正恩當時只給出7個月的建設期，還親自前往工地視察。不料，鋼筋、水泥等建築材料嚴重短缺，工程延宕至今仍未完工，金正恩震怒之下，負責官員入獄後又慘被送勞改。此前，還有1名採購醫療設備官員遭到槍決。

▲金正恩當局將工程負責人、近衛英雄第一旅團參謀長拔官送勞改。圖為金正恩2020年3月17日前往平壤綜合醫院工地主持開工動土儀式。（圖／達志影像／美聯社）

根據「每日北韓」（Daily NK）報導，平壤綜合醫院作為北韓重點建設之一，金正恩於2020年3月到場主持開工動土儀式，並要求在當年10月10日建黨75周年紀念日前完工，過程中金正恩還曾於7月親自前往工地視察監督，結果發現工程進展不如預期，當場下令全面撤換指揮高層。

然而，官員換血後興建工程卻仍停滯不前，負責人之一的近衛英雄第一旅團參謀長從中將遭降階為大佐（上校）。消息人士指出，北韓中央檢察所與中央黨部調查發現，鋼筋、水泥、鐵板、玻璃、磁磚等高級進口建材或國產材料皆嚴重短缺，成為影響工程的大問題，參謀長降級後今年4月先是被捕入獄，隨後又被判勞動教育，「因為必須有人為此負責。」

▲北韓當局原本預計平壤綜合醫院能在2020年10月10日前完工，改善人民生活。（圖／達志影像）

據悉，這名參謀長被送往勝湖里勞改所，該處原本是政治犯收容所（管理所）近期才變更為勞改所，原本關押的政治犯皆已在今年6月前後移監至其他地方。消息人士稱，目前勝湖里勞改所關押著與各種事件有牽連的軍政高層幹部，包含電力工業省、資源開發省、鐵道省、對外經濟省中央銀行的幹部等。

▲平壤綜合醫院主體建築已漸漸成型，但據悉醫療設備採購也出現問題。（圖／達志影像）

平壤綜合醫院相關事件除了上述的參謀長外，還有9名軍官全都因為建築材料短缺問題而慘遭拔官，被依竊取國家財產罪分別判處3年至11年的有期徒刑。此前，一名負責採購醫療設備的官員，也因為購買了中國進口設備遭到當局處決，因為曾在瑞士留學4年的金正恩認為歐洲設備品質更好。

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