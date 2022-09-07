中秋連假交管措施曝光　部分國道交流道封閉...桃警籲用路人配合

▲配合中秋連假將至，平鎮警分局將於9/9凌晨零時許至中午12時，將封閉國一平鎮系統交流道南下匝道。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局配合中秋3天連假實施交通管制與國道匝道封閉措施，籲請用路人配合或繞道行駛，其中平鎮警分局於9/9日凌晨零時起至中午12時止，將封閉台66線快速公路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，共封閉12小時，籲請用路人配合。

平鎮警分局副分局長陳品宏指出，今年中秋連續假期共有3天，為配合交通部高公局交通疏導管制措施，將於9/9日零時起至中午12時止，共12小時封閉台66線快速公路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，另本次連續假期不實施高乘載管制；警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速公路，接台61線西濱快速公路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，往大溪方向請行駛台66線快速公路後，轉台3線南下行駛，以避免塞於車陣。

▲配合中秋連假將至，大溪警分局加派警力與協勤民力在重要路口實施交管。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，適逢2022桃園地景藝術節與韭菜花節，大溪警分局轄區包括大溪交流道、大溪老街、石門水庫、角板山等景點，預估將出現大量返鄉與出遊車潮，警方列出易壅塞路段供民眾參考，提供建議替代道路，以期提早因應。

一、易壅塞路段管制措施：

國道3號大溪交流道、介壽路與員林路口（14時起實施圓環管制）、武嶺橋西端（14時起封閉武嶺橋往三元一街車流）、五岔路口、桃59-1線與台4線、兩蔣文化園區、台7線與台7乙線路口。

二、復興區台7線下山建議替代道路：

（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

三、大溪市區聯外建議替代道路：

（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（二）往桃園方向遊客建議改由大鶯路接桃56線經由八德區往桃園。

大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，大型遊覽車請停放橋頭停車場，同時警方也將派員於易壅塞路段加強疏導，請民眾配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢。

▲配合中秋連假將至，龍潭警分局在連假期間加派警力在重要路口實施交管措施。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局因應中秋連假遊樂區周邊交通疏導措施，將針對轄區易壅塞路段規劃交通疏導，包括龍潭區石門水庫、小人國與六福村主題樂園等景點推出旅遊優惠方案，預估將吸引大量遊客湧入，建議遊客可由國道三號新設高原交流道進出各主題樂園，可不必穿越龍潭市區與新竹縣關西市區，以避免釀成交通壅塞影響平面道路。



龍潭警分局分局長蔡坤益呼籲，民眾在連假期間「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，遵守各路口員警與協勤民力指揮疏導，多利用替代道路，以避免車流延滯與耽誤行車時間。

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