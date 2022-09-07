　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中秋連假交管措施曝光　部分國道交流道封閉...桃警籲用路人配合

▲配合中秋連假將至，平鎮警分局將於9/9凌晨零時許至中午12時，將封閉國一平鎮系統交流道南下匝道。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲配合中秋連假將至，平鎮警分局將於9/9凌晨零時許至中午12時，將封閉國一平鎮系統交流道南下匝道。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局配合中秋3天連假實施交通管制與國道匝道封閉措施，籲請用路人配合或繞道行駛，其中平鎮警分局於9/9日凌晨零時起至中午12時止，將封閉台66線快速公路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，共封閉12小時，籲請用路人配合。

平鎮警分局副分局長陳品宏指出，今年中秋連續假期共有3天，為配合交通部高公局交通疏導管制措施，將於9/9日零時起至中午12時止，共12小時封閉台66線快速公路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，另本次連續假期不實施高乘載管制；警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速公路，接台61線西濱快速公路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，往大溪方向請行駛台66線快速公路後，轉台3線南下行駛，以避免塞於車陣。

▲配合中秋連假將至，大溪警分局加派警力與協勤民力在重要路口實施交管。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲配合中秋連假將至，大溪警分局加派警力與協勤民力在重要路口實施交管。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，適逢2022桃園地景藝術節與韭菜花節，大溪警分局轄區包括大溪交流道、大溪老街、石門水庫、角板山等景點，預估將出現大量返鄉與出遊車潮，警方列出易壅塞路段供民眾參考，提供建議替代道路，以期提早因應。

一、易壅塞路段管制措施：
國道3號大溪交流道、介壽路與員林路口（14時起實施圓環管制）、武嶺橋西端（14時起封閉武嶺橋往三元一街車流）、五岔路口、桃59-1線與台4線、兩蔣文化園區、台7線與台7乙線路口。
二、復興區台7線下山建議替代道路：
（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。
（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。
三、大溪市區聯外建議替代道路：
（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。
（二）往桃園方向遊客建議改由大鶯路接桃56線經由八德區往桃園。
大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場，大型遊覽車請停放橋頭停車場，同時警方也將派員於易壅塞路段加強疏導，請民眾配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢。

▲配合中秋連假將至，龍潭警分局在連假期間加派警力在重要路口實施交管措施。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲配合中秋連假將至，龍潭警分局在連假期間加派警力在重要路口實施交管措施。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局因應中秋連假遊樂區周邊交通疏導措施，將針對轄區易壅塞路段規劃交通疏導，包括龍潭區石門水庫、小人國與六福村主題樂園等景點推出旅遊優惠方案，預估將吸引大量遊客湧入，建議遊客可由國道三號新設高原交流道進出各主題樂園，可不必穿越龍潭市區與新竹縣關西市區，以避免釀成交通壅塞影響平面道路。

龍潭警分局分局長蔡坤益呼籲，民眾在連假期間「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，遵守各路口員警與協勤民力指揮疏導，多利用替代道路，以避免車流延滯與耽誤行車時間。

【更多新聞】

張善政端「幸福里程30K」　桃市民搭市區公車「每天20k免費」

避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

張善政指獨董與選舉是兩回事　鄭運鵬籲：公開資訊面對各界質疑

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的
新北14歲少年「持槍搶銀樓」　畫面曝光
YouTuber變演員！草爺入圍金鐘新人獎　腦袋一片空白：很
收Netflix郵件「停學通知」他填完卡號才驚：是詐騙
韓31歲YTR病逝　曾來台合作阿滴：震驚
快訊／永和大哥狠殺肢解親弟　遭法院羈押
恐誘發癲癇！雪隧「七彩情境燈」慘遭吐槽　高公局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

中秋連假交管措施曝光　部分國道交流道封閉...桃警籲用路人配合

快訊／永和大哥狠殺肢解么弟　有逃亡、滅證之虞遭法院羈押

電線掛半空飄…雨中騎士經過路口「遭勒頸」慘摔　5秒驚悚片曝！

「遲到一下抓一下屁股」高職狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的

新北14歲少年持槍搶銀樓！勘查地形選目標　新莊夜衝白沙灣下手

2歲女童半夜快車道找媽　醒目粉紅衣嚇壞駕駛...警民聯手助返家

恨透弟弟！永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍…房內放8罐芳香劑蓋屍臭

快訊／摘除瑞芳區公所蜂窩反遭猛螫　捕蜂男失去呼吸心跳搶命中

國際警察合作論壇今登場　跨國警打擊電信詐欺犯罪成焦點

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

中秋連假交管措施曝光　部分國道交流道封閉...桃警籲用路人配合

快訊／永和大哥狠殺肢解么弟　有逃亡、滅證之虞遭法院羈押

電線掛半空飄…雨中騎士經過路口「遭勒頸」慘摔　5秒驚悚片曝！

「遲到一下抓一下屁股」高職狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的

新北14歲少年持槍搶銀樓！勘查地形選目標　新莊夜衝白沙灣下手

2歲女童半夜快車道找媽　醒目粉紅衣嚇壞駕駛...警民聯手助返家

恨透弟弟！永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍…房內放8罐芳香劑蓋屍臭

快訊／摘除瑞芳區公所蜂窩反遭猛螫　捕蜂男失去呼吸心跳搶命中

國際警察合作論壇今登場　跨國警打擊電信詐欺犯罪成焦點

朱立倫自稱「一定會勝選」　民進黨：背離台灣主流民意

狼師把女學生當性奴　台中教育局廣發2045封調查信回收結果曝

兄弟「鬼滅之刃」主題中秋連假登場　開球嘉賓公布

不能一起吃！4類「藥物交互作用」一次看　乳酪＋抗憂鬱劑恐高血壓

不只朱立倫！德國之聲列藍大咖專訪　張善政打斷提問、洪秀柱一句話惹議

蔣萬安拋「長照3支箭」政策　她舉證質疑：放空箭哪能安老？

KID《玩很大》入圍金鐘不忘小鬼！感性告白：我們一樣是3個人

宋文華一定會註冊　餅總放眼明年角色定位

Lulu「槓龜6次」創金鐘紀錄！　《大熱門》再入圍自嘲：已習慣坐台下

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

社會熱門新聞

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

凃明誠死前竟討水喝　高大成：血流逾500cc就會口渴

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

曹瑞傑身中38刀坐起又倒下　用生命喊：先救學長

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！　父淚喊：很不捨

永和大哥肢解親弟　警詢怒喊：活人比死人可怕

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

爆乳妹酒駕撞死人求交保　法官調出國紀錄打臉

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

更多熱門

相關新聞

防疫優先　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

防疫優先　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

桃園市長鄭文燦今（7）日主持市政會議時表示，鑒於中秋節將至，桃園市依照中央中秋防疫規定，不禁止聚會烤肉，但受BA.5病毒疫情升溫影響，市府討論後決定今年中秋節三天連假，桃市所有公園不開放民眾烤肉，包括桃園區虎頭山公園，以避免疫情擴散；此外，中壢市往年最具代表性的萬人封街烤肉活動，所屬的桃園市新都心生活文化協會討論後決定取消，但上午的健走與聯歡晚會則保留。

桃警擴大臨檢　男子KTV藏毒露餡

桃警擴大臨檢　男子KTV藏毒露餡

桃警女職員墜樓　已轉一般病房靜養

桃警女職員墜樓　已轉一般病房靜養

怪盜專偷1隻鞋　被逮辯「只是惡作劇」

怪盜專偷1隻鞋　被逮辯「只是惡作劇」

查緝柬埔寨境外詐騙案　桃警提5項對策打擊不法

查緝柬埔寨境外詐騙案　桃警提5項對策打擊不法

關鍵字：

秋節連假桃警交管措施平鎮系統匝道封閉12小時

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

凃明誠死前竟討水喝　高大成：血流逾500cc就會口渴

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

不斷更新／金鐘57入圍揭曉！

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面