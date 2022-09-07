避免疫情擴散　桃園市所有公園不開放民眾烤肉

▲鄭文燦7日主持市政會議時表，秋節連續假日將至，根據中央防疫規定，雖不禁止烤肉，但桃園市所有公園包括虎頭山在內不開放。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（7）日主持市政會議時表示，鑒於中秋節將至，桃園市依照中央中秋防疫規定，不禁止聚會烤肉，但受BA.5病毒疫情升溫影響，市府討論後決定今年中秋節三天連假，桃市所有公園不開放民眾烤肉，包括桃園區虎頭山公園，以避免疫情擴散；此外，中壢市往年最具代表性的萬人封街烤肉活動，所屬的桃園市新都心生活文化協會討論後決定取消，但上午的健走與聯歡晚會則保留。

桃園市府下午舉行市政會議，鄭文燦指出，中秋節將至，因受BA.5病毒疫情升溫影響，今日會議討論後決定，今年中秋節連假三天（9/9至9/11），桃市轄內所有公園不開放民眾烤肉，其中包括桃園區虎頭山公園，以避免疫情擴散。

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▲桃園市中壢區秋節萬人封街聯歡烤肉活動，因疫情關係今年再度喊卡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，市府訂於9月12日（一）上午8時至12時與下午1時至4時止，將再開設12處社區接種站，提供莫德納疫苗接種服務，免預約、不限劑次，6歲以上民眾，只要符合接種資格皆可前往接種，盼能持續提高本市疫苗覆蓋率與市民的保護力。

每年中秋由桃園市新都心生活文化協會舉辦的秋節萬人聯歡烤肉活動，去年因疫情停辦，今年疫情儘管略為趨緩，協會討論後認為仍有風險，因此決定再度取消，但當天上午的健走與晚間舉行的聯歡晚會則予以保留。

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