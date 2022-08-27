桃警擴大臨檢...又見一整排辣腿　「請朋友擦鞋」男跳桌藏毒露餡

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方為淨化選情治安，昨（26）日晚間針對KTV、酒店、汽車旅館、網咖、博弈社等場所擴大臨檢，其中在某KTV包廂內臨檢時，邱姓男子見員警到場，突然跳上桌子企圖將手中1小包夾鏈袋往天花板藏匿，員警察覺邱男詭異動作詢問在做什麼？邱男瞎扯「請朋友幫忙擦鞋」，員警在天花板夾層發現1小包K他命，全案依毒品罪嫌將邱男送辦。

▲桃園警方26日晚間針對KTV、酒店等特種場所進行擴大臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方26日晚間針對KTV、酒店等特種場所進行擴大臨檢，圖為在酒店查驗身分證明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，為淨化選前治安，昨晚間配合全國性威力掃蕩擴大臨檢勤務，針對轄區KTV、酒店、汽車旅館、網咖與博弈社等特種場所臨檢掃蕩，此次勤務也結合蘆竹、八德與龜山分局支援警力，以區塊封鎖方式，在各交通要道設置路檢點，加強車輛人員盤查，落實重大交通違規與酒後駕車取締，臨檢組同步針對規劃臨檢目標場所執行查察勤務。

桃園警分局長黃富村表示，為維護市民案居樂業生活環境，警方持續規劃執行臨檢掃蕩勤務，呼籲業者善盡職責與警方配合，遵守｢三不得，兩通報」原則，遇有滋事狀況或違法情事，立即通報警方，警方將第一時間進行處置，防範事故於未然，大家共同維護社會治安，保障市民安全。其中針對轄區內百家樂、德州撲克、棋牌社等容易涉及賭博場所加強臨檢。

▲桃園警方26日晚間針對KTV、酒店等特種場所進行擴大臨檢，圖為警方察覺邱姓男子跳上桌子藏毒，員警查出K他命等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中在臨檢某KTV時，32歲的邱姓男子發現員警臨檢，連忙跳上桌子，將裝有1.38公克K他命夾鏈袋藏至包廂天花板夾層，員警開門時，邱男還站在桌上，員警詢問站在桌子上做什麼？邱則瞎扯「請朋友幫忙擦鞋」，員警立即上桌查詢，果然在天花板夾層中查獲藏有K他命夾鏈袋，邱男當場傻眼，邱男被帶回派出所訊問，依毒品罪嫌將邱男送辦。

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