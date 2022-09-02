　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張善政提告加重誹謗　鄭運鵬：以提告迴避、轉移焦點

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政昨天委託律師提告，鄭文燦今天受訪時表示，最好的方式就是攤在陽光下；鄭運鵬則認為，以提告方式迴避、轉移焦點，這樣的市長怎麼讓人幸福？。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政昨天委託律師提告，鄭文燦今天受訪時表示，最好的方式就是攤在陽光下；鄭運鵬則認為，以提告方式迴避、轉移焦點，這樣的市長怎麼讓人幸福？。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨市長參選人張善政昨天委託律師提告，控告桃園市長鄭文燦、桃園市長參選人鄭運鵬兩人涉嫌加重誹謗，鄭文燦今（2）日受訪時表示，最佳的策略就是誠實以對，作為計畫主持人，勢必無法把責任推給委託農委會或宏碁公司；鄭運鵬則強調，用提告方式迴避、轉移焦點，這樣的市長以後怎麼讓人幸福？

針對張善政昨天委託律師提告，鄭文燦指出，最佳的策略就是誠實以對，作為計畫主持人，勢必無法把責任推給委託的農委會或推給宏碁公司。計畫主持人在合約方面是有法律的規範，最好的方法就是攤在陽光下，為何會發生像英文變中文的抄襲，或者簡體變繁體，或者整塊的用google去剪貼方式，連標點符號都一樣，或者是抄了農委會自己委託研究案。

鄭文燦認為，因為5700萬的委託研究案算是蠻大的，當然不能推給底下的助理，這部分不會因為提告而洗白，也不會因提告讓事件消失，更不會因為提告就獲得自己的清白。陳文燦強調：「清白是要把證據攤在陽光下，我們並沒有主張張善政要退選，不過他有責任向社會來說明，為何會發生像這樣子不可思議的事情。」

鄭運鵬則說，張善政先生說5700多萬元的採購案，他的研究自認為非常光榮，如果有「百疏一漏」的地方他願意道歉。鄭運鵬說：「我想請教，既然對於這個內容這麼地熟悉、這麼地有自信，認為是件光榮的事情，那百疏一漏的那『一漏』，到底是哪『一漏』？他要道歉的是哪一部分？至少要公開說明一下。到現在為止我們沒看到他說明，『百疏』的地方我就當他口誤，『一漏』是哪『一漏』要道歉，希望可以說明清楚。

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政昨天委託律師提告，民進黨市長參選人鄭運鵬強調，應該以相同標準來面對自己的案子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政昨天委託律師提告，民進黨市長參選人鄭運鵬強調，應該以相同標準來面對自己的案子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬認為，張先生用提告方式來迴避、轉移焦點，這個讓人家覺得說他不願意面對自己醜聞，這樣的市長以後怎麼讓人幸福？我呼籲張善政先生，要參選市長，請他提一條政見，如何避免未來如果他擔任市長，他在桃園市政府採購研究案，發生到抄襲複製貼上來請款弊端發生，請他把它當作政見，然後來對市民來說明。

鄭運鵬強調，張善政先生過去怎麼質疑別人的論文，今天就應該用同樣的標準來說明，這其實很清楚的，包括同黨人士都認為5700多萬的案子疑點很多，應該說明。鉅額的採購、鉅額的研究，內容不應該是這麼的粗糙，議員也有他們的身分，未來他在議會裡面也會要用同樣的標準質詢未來的市長，不管是在哪個縣市，這樣的要求不過分，張善政先生應該也要呼應國民黨小雞們的要求。

【更多新聞】

桃園驚爆行刑式槍殺！2男頭部中彈陳屍出租房 屋主開門嚇傻

桃園殺手正面曝！疑黑吃黑行刑2死　趕人出房間：只要他倆留下

研究計畫遭爆抄襲還領5700萬　張善政：若有1塊錢進口袋就退選

ET快訊
快訊／軒嵐諾風雨出人命　男騎士福和橋摔車爆頭亡
快訊／軒嵐諾來襲！　新北2學校宣布即起停課
李芷婷才交往4個月「火速分手饒舌男友」！　IG被揪2跡象露餡
午夜發陸警！暴風圈可能「勾到」北北基宜　明傍晚觸地
小確幸！　下半年雲端發票大增50萬組500元奬
中職實力屬於美職哪一層級？　WBSC副主席這樣說
看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超
蛋黃酥詐騙！名店假小編盜刷信用卡　爽撈200萬
LIVE／暴風圈恐觸陸「颱風假4縣市有望」　氣象局最新說明
南非夜店21少年集體暴斃　死因報告出爐
桃機擠爆　他喊扯「超過500人排隊」等計程車！現場照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

前公懲會委員長石木欽懲戒案二審　改判撤職並停用一年

紅綠燈砸人影片曝！女騎士「安全帽破大洞」急送醫　網喊：國賠

75歲新潮阿公陷網戀　幽靈女友險騙走他200萬...警員1招保住老本

當警察塑膠！叼菸騎車還逆向行駛　被攔查一聞多了這條罪

樹根腐爛+強風吹襲！桃園路樹傾倒壓壞轎車　緊急封閉兩車道

360萬畫作被丟垃圾車！理事辯「太大難保存」　畫家崩潰提告

看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超慘

裝蛋黃酥名店小編「代客下單」...騙個資盜刷　坑27人得手2百萬

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

快訊／軒嵐諾間歇風雨出人命　男騎士福和橋滑倒摔車爆頭亡

軒嵐諾接近！小琉球遊客「逃回台灣」碼頭擠滿人　航班資訊一次看

前公懲會委員長石木欽懲戒案二審　改判撤職並停用一年

紅綠燈砸人影片曝！女騎士「安全帽破大洞」急送醫　網喊：國賠

75歲新潮阿公陷網戀　幽靈女友險騙走他200萬...警員1招保住老本

當警察塑膠！叼菸騎車還逆向行駛　被攔查一聞多了這條罪

樹根腐爛+強風吹襲！桃園路樹傾倒壓壞轎車　緊急封閉兩車道

360萬畫作被丟垃圾車！理事辯「太大難保存」　畫家崩潰提告

看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超慘

裝蛋黃酥名店小編「代客下單」...騙個資盜刷　坑27人得手2百萬

曹興誠贊助10億助國防　柯文哲：10億不夠、沒寫SOP都屁話

家院子挖坑封死老婆！狠尪「屍骨上建3層樓」鎮壓　15年後全認了

竹市6組青年激盪「創新社計」　為老店舖帶入未來新想像

軒嵐諾超會下！石門水庫蓄水率破77%「雨噴超準」　剩1處在等

柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

手握台籃史上最多7冠！「本土洋將」蔡文誠和富邦勇士再續約3年

狗奶奶熟睡一半驚醒！聽到「這裡不是中都」秒安心　回頭繼續躺平

乳牛汪「牛牛」聽媽練胡琴倒地上摀耳、遮眼　家人笑：求放過

快訊／軒嵐諾來襲！　新北2所學校宣布停課

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

社會熱門新聞

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

賣88豬仔海削4700萬！《角頭》臨演9人起訴

建國高架「賓士高速自撞」石墩全毀　年輕男女1命危1昏迷

即／22歲孝子騎車遭逆撞墜橋亡　三寶女判決出爐

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

通緝犯入侵苗栗民宅　女大生嚇壞躲樓上　

桃園槍殺2死！黑衣槍手「魁梧背影」曝

快訊／「軒嵐諾」颳大風！彰化號誌燈吹倒　壓傷女騎士送醫

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

即／新竹新樂大橋、竹32「道路坍方」急拉封鎖線

獨棟詐騙大本營易守難攻　台中警首度出動攻堅梯車

更多熱門

相關新聞

馬祖副縣長王忠銘提辭呈！完成縣長參選登記

馬祖副縣長王忠銘提辭呈！完成縣長參選登記

連江縣副縣長王忠銘於昨天向縣長提出書面辭呈，並於今日完成連江縣長參選登記。他在臉書發表參選宣言，強調選擇離開並不是「結束」而是為「開始」做準備，「縣長」這個職務，若能「適得其人」必能造福鄉里，若「非得其人」，將是縣民之災，深信「聰慧又明理的鄉親一定會做最好的選擇」。

不畏黨紀處分　鍾東錦完成苗于栗縣長登記

不畏黨紀處分　鍾東錦完成苗于栗縣長登記

林冠任賣屋籌資參選議員　民眾黨盼插旗台東

林冠任賣屋籌資參選議員　民眾黨盼插旗台東

「全台最長名」爆乳參選人　身分證曝光

「全台最長名」爆乳參選人　身分證曝光

蔡適應、謝國樑輪番爆抄襲　黃希賢：從政見就開始猛抄

蔡適應、謝國樑輪番爆抄襲　黃希賢：從政見就開始猛抄

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長張善政鄭運鵬鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面