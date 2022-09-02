張善政提告加重誹謗　鄭運鵬：以提告迴避、轉移焦點

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政昨天委託律師提告，鄭文燦今天受訪時表示，最好的方式就是攤在陽光下；鄭運鵬則認為，以提告方式迴避、轉移焦點，這樣的市長怎麼讓人幸福？。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨市長參選人張善政昨天委託律師提告，控告桃園市長鄭文燦、桃園市長參選人鄭運鵬兩人涉嫌加重誹謗，鄭文燦今（2）日受訪時表示，最佳的策略就是誠實以對，作為計畫主持人，勢必無法把責任推給委託農委會或宏碁公司；鄭運鵬則強調，用提告方式迴避、轉移焦點，這樣的市長以後怎麼讓人幸福？

針對張善政昨天委託律師提告，鄭文燦指出，最佳的策略就是誠實以對，作為計畫主持人，勢必無法把責任推給委託的農委會或推給宏碁公司。計畫主持人在合約方面是有法律的規範，最好的方法就是攤在陽光下，為何會發生像英文變中文的抄襲，或者簡體變繁體，或者整塊的用google去剪貼方式，連標點符號都一樣，或者是抄了農委會自己委託研究案。

鄭文燦認為，因為5700萬的委託研究案算是蠻大的，當然不能推給底下的助理，這部分不會因為提告而洗白，也不會因提告讓事件消失，更不會因為提告就獲得自己的清白。陳文燦強調：「清白是要把證據攤在陽光下，我們並沒有主張張善政要退選，不過他有責任向社會來說明，為何會發生像這樣子不可思議的事情。」

鄭運鵬則說，張善政先生說5700多萬元的採購案，他的研究自認為非常光榮，如果有「百疏一漏」的地方他願意道歉。鄭運鵬說：「我想請教，既然對於這個內容這麼地熟悉、這麼地有自信，認為是件光榮的事情，那百疏一漏的那『一漏』，到底是哪『一漏』？他要道歉的是哪一部分？至少要公開說明一下。到現在為止我們沒看到他說明，『百疏』的地方我就當他口誤，『一漏』是哪『一漏』要道歉，希望可以說明清楚。

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政昨天委託律師提告，民進黨市長參選人鄭運鵬強調，應該以相同標準來面對自己的案子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬認為，張先生用提告方式來迴避、轉移焦點，這個讓人家覺得說他不願意面對自己醜聞，這樣的市長以後怎麼讓人幸福？我呼籲張善政先生，要參選市長，請他提一條政見，如何避免未來如果他擔任市長，他在桃園市政府採購研究案，發生到抄襲複製貼上來請款弊端發生，請他把它當作政見，然後來對市民來說明。

鄭運鵬強調，張善政先生過去怎麼質疑別人的論文，今天就應該用同樣的標準來說明，這其實很清楚的，包括同黨人士都認為5700多萬的案子疑點很多，應該說明。鉅額的採購、鉅額的研究，內容不應該是這麼的粗糙，議員也有他們的身分，未來他在議會裡面也會要用同樣的標準質詢未來的市長，不管是在哪個縣市，這樣的要求不過分，張善政先生應該也要呼應國民黨小雞們的要求。

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