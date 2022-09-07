　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政曾推動桃園鐵路地下化？　鄭運鵬反控「發展的擋路石」

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日針對張善政曾幫忙推動桃園地下化時指出，當時張善政擔任行政院長時完全沒做決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日針對張善政曾幫忙推動桃園地下化時指出，當時張善政擔任行政院長時完全沒做決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長選舉有4人登記參選，選情逐漸進入白熱化，針對國民黨市長參選人張善政曾說幫忙推動桃園鐵路地下化，對手民進黨市長參選人鄭運鵬今（7）日受訪時指出，張善政擔任行政院院長看守內閣期間，當時曾說桃園鐵路地下化可以，但桃園需負擔800億元預算，而且還說要等到蔡英文總統上任後再決定，他當時完全沒有做決定；此外，鄭運鵬更在臉書上強調，「自稱有幫忙的張善政，其實是桃園的擋路石」。

針對鄭運鵬的指控，張善政陣營尚未提出說明。

鄭運鵬表示，張善政先生從參選桃園市長以來，曾說在過去公職任內都有在幫桃園，我們從來不會期待他對桃園有什麼貢獻，但爭功諉過就沒有必要了。桃園鐵路地下化是鄭文燦市長與前任縣長吳志揚很大的政策上差別，吳志揚縣長求快求省，以鐵路高架化為主；鄭文燦市長則認為桃園未來前途不可限量，應比照台北市鐵路地下化這樣合理待遇，上任之後，鐵路地下化其實就一直爭取改變設計，希望中央可以提供更多協助，當時遇到兩個階段，第一階段就是張善政院長在看守內閣期間，當時曾說地下化可以，但桃園要負擔800億的預算，這相當於桃園三分之二年度總預算，就算願意負擔800億中央只出200億，後來又說，這個也要等到蔡英文總統上任後再做決定，他當時完全沒有做決定。

鄭運鵬還說，第二階段是我擔任立委後向交通部與行政院溝通，台鐵西部幹線最後一個要做立體化，桃園是最後一個西部幹線裡面需要改善的鐵路計畫，中央有責任也有必要協助桃園，完成負擔更低的鐵路地下化的運作，交通部研議了改變相關規定，讓桃園可以與高雄財務分攤比模式，也就是中央出75%、地方出25%，桃園負擔從800億元大幅降低到250億，在蔡英文總統上任後才決定於2020年決定這樣的分配比，桃園比照高雄負擔25%，這個期間過程都非常明確。

鄭運鵬強調，很遺憾朱立倫主席當初交代張善政先生來到桃園參選市長，他說鐵路地下化是強項是重點，但爭功諉過都說是他幫忙的，從過程上來看從公文上來看都是不可思議的。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬貼文指稱，張善政先生是桃園的擋路石。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬貼文指稱，張善政先生是桃園的擋路石。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

此外，鄭運鵬臉書昨天貼文上廣播節目時，針對桃園鐵路地下化，是他上任後向交通部爭取，交通部做出修改作業要點，桃園獲得補助大大增加，只需出257.4億元；中間這四年半時間，並沒有張善政先生的幫助，自稱有幫忙的張善政，其實是桃園的擋路石。

【更多新聞】

張善政指獨董與選舉是兩回事　鄭運鵬籲：公開資訊面對各界質疑

快訊／桃園刺青爸狠殺2男　「S型繞台」逃3天遭收押禁見

2年性侵繼女10次...她受不了逃家「同學家長幫報案」　狼父下場曝

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
超過1萬人重複感染　羅一鈞：其中31人死亡
謝盈萱角逐視后「自己打自己」　雙料入圍網喊：太猛了！
曹瑞傑中38刀坐起又倒下　用盡力氣喊：先救學長凃明誠
快訊／《華燈》楊謹華、林心如雙女主入圍　謝盈萱罕見一次入圍2
快訊／吳朋奉過世2年　入圍第57屆金鐘獎
快訊／ 臉書向柬國內政部長求救　台警外交部聯手再救16人
快訊／雨區擴大！　12縣市「大雨特報」
快訊／《全明星》入圍金鐘57兩大獎！　Lulu雙入圍
殺警、奪槍、偷機車、劫超商　林信吾7大罪狀遭起訴
快訊／新北增9011例最多　10縣市病例破千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘點名國民黨「這三人」　開嗆：當初打林智堅現在跑哪了？

榕錦時光園區開幕！保留日式古蹟還可體驗和服　柯文哲讚：一定大賣

「我不會坐這山望那山」　林佳龍：市民不用浪費選票投給侯友宜

侯友宜競選辦公室曝光！黑黃藍色調宛如咖啡廳　打造市民的主場

「笑死！徐國勇治安搞不定只會酸藝人」　趙少康轟民進黨廉價低俗

林耕仁論文涉抄襲　沈慧虹回送「知所進退」：國民黨不要再護短

宋國鼎針對苗栗財政問題拋「三個承諾」　強調財政透明、嚴守紀律

他以柯文哲勝選經驗為鏡　提醒黃珊珊恐被1人搶票

民眾黨參選人一早路口站崗問好　驚見山大王搖擺「上線」覓食

《ETtoday民調雲》經多位學者認證為五星優質透明民調

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

柯建銘點名國民黨「這三人」　開嗆：當初打林智堅現在跑哪了？

榕錦時光園區開幕！保留日式古蹟還可體驗和服　柯文哲讚：一定大賣

「我不會坐這山望那山」　林佳龍：市民不用浪費選票投給侯友宜

侯友宜競選辦公室曝光！黑黃藍色調宛如咖啡廳　打造市民的主場

「笑死！徐國勇治安搞不定只會酸藝人」　趙少康轟民進黨廉價低俗

林耕仁論文涉抄襲　沈慧虹回送「知所進退」：國民黨不要再護短

宋國鼎針對苗栗財政問題拋「三個承諾」　強調財政透明、嚴守紀律

他以柯文哲勝選經驗為鏡　提醒黃珊珊恐被1人搶票

民眾黨參選人一早路口站崗問好　驚見山大王搖擺「上線」覓食

《ETtoday民調雲》經多位學者認證為五星優質透明民調

百萬年薪族房價所得比衝11倍　買屋坪數倒縮4坪

買便宜老房還是租屋？　過來人見「2驚悚狀況」喊：千萬別碰

曝公益動保黑暗面「拒絕無數合作案」　邵庭：水很深

日圓變便宜了！台銀換匯價至0.2179　台幣10萬換鈔月省逾5800元

美空軍將領：若北京攻台　將成「史上最困難軍事行動之一」

台灣有望引進的「入門款休旅」！Jeep全新車預告9月發表

「畢業要出來選舉嗎」？長輩知道他讀政大後反應...網全笑翻

中秋連假衝了！「第2人10元」暢玩樂園　加碼免費看千萬水舞燈光秀

柯建銘點名國民黨「這三人」　開嗆：當初打林智堅現在跑哪了？

扭蛋抽大獎！卡娜赫拉快閃台中萌翻天　打卡巨型粉紅兔、逛和菓堂

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

政治熱門新聞

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

陳時中政二代團隊殺傷力多大？　他：勾起民眾心中最不爽的那一塊

內政部酸楊丞琳：有人說在台灣吃海鮮很奢侈

口譯哥嗆海鮮論：希望楊丞琳快放棄台灣籍

民政局長喊「支持陳時中」　柯苦笑

1圖看懂　陳時中「政二代」團隊

楊丞琳「海鮮論」為何引軒然大波？　他曝關鍵：對統戰的和平反擊

被問到是否選總統　朱立倫回「時間到了」秒喊停專訪

柯文哲嗆林穎孟：眼睛跟大腦連結有障礙

太魯閣事故49死　監察院彈劾交通部次長祁文中等3人

是否願扛2024重擔？　侯友宜20字回應

他曝黃珊珊才是真正的「小英女孩」　曾獲蔡英文賞識、骨子非常綠

蔡英文登上飛彈發射車！

陳時中新人設！化身桌球高手還約戰陳信安

更多熱門

相關新聞

又爆林耕仁論文涉抄　高虹安競辦回應了

又爆林耕仁論文涉抄　高虹安競辦回應了

國民黨新竹市長候選人林耕仁繼被民進黨立法院黨團踢爆2010年交通大學碩士論文抄襲市府報告後，今（7日）又被指控2005年在中華大學科技管理研究所碩士班的論文也涉及大規模抄襲，連謝誌感謝詞都是抄，複製貼上架構目錄還忘記改。對此，民眾黨新竹市長候選人高虹安競辦發言人徐千晴呼籲上述兩所大學，能比照審查前新竹市長林智堅的效率，盡速給社會交代。

湧言會選將簽署不投降承諾書　組「民防問政聯盟」

湧言會選將簽署不投降承諾書　組「民防問政聯盟」

張善政指獨董與選舉是兩回事　鄭運鵬籲公開資訊

張善政指獨董與選舉是兩回事　鄭運鵬籲公開資訊

侯友宜「勇於承擔責任」　她質疑：國民黨總統初選開打？

侯友宜「勇於承擔責任」　她質疑：國民黨總統初選開打？

論文真的感謝老婆！林耕仁：她包粽送受訪者

論文真的感謝老婆！林耕仁：她包粽送受訪者

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬張善政

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面