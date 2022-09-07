張善政曾推動桃園鐵路地下化？　鄭運鵬反控「發展的擋路石」

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（7）日針對張善政曾幫忙推動桃園地下化時指出，當時張善政擔任行政院長時完全沒做決定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長選舉有4人登記參選，選情逐漸進入白熱化，針對國民黨市長參選人張善政曾說幫忙推動桃園鐵路地下化，對手民進黨市長參選人鄭運鵬今（7）日受訪時指出，張善政擔任行政院院長看守內閣期間，當時曾說桃園鐵路地下化可以，但桃園需負擔800億元預算，而且還說要等到蔡英文總統上任後再決定，他當時完全沒有做決定；此外，鄭運鵬更在臉書上強調，「自稱有幫忙的張善政，其實是桃園的擋路石」。

針對鄭運鵬的指控，張善政陣營尚未提出說明。

鄭運鵬表示，張善政先生從參選桃園市長以來，曾說在過去公職任內都有在幫桃園，我們從來不會期待他對桃園有什麼貢獻，但爭功諉過就沒有必要了。桃園鐵路地下化是鄭文燦市長與前任縣長吳志揚很大的政策上差別，吳志揚縣長求快求省，以鐵路高架化為主；鄭文燦市長則認為桃園未來前途不可限量，應比照台北市鐵路地下化這樣合理待遇，上任之後，鐵路地下化其實就一直爭取改變設計，希望中央可以提供更多協助，當時遇到兩個階段，第一階段就是張善政院長在看守內閣期間，當時曾說地下化可以，但桃園要負擔800億的預算，這相當於桃園三分之二年度總預算，就算願意負擔800億中央只出200億，後來又說，這個也要等到蔡英文總統上任後再做決定，他當時完全沒有做決定。

鄭運鵬還說，第二階段是我擔任立委後向交通部與行政院溝通，台鐵西部幹線最後一個要做立體化，桃園是最後一個西部幹線裡面需要改善的鐵路計畫，中央有責任也有必要協助桃園，完成負擔更低的鐵路地下化的運作，交通部研議了改變相關規定，讓桃園可以與高雄財務分攤比模式，也就是中央出75%、地方出25%，桃園負擔從800億元大幅降低到250億，在蔡英文總統上任後才決定於2020年決定這樣的分配比，桃園比照高雄負擔25%，這個期間過程都非常明確。

鄭運鵬強調，很遺憾朱立倫主席當初交代張善政先生來到桃園參選市長，他說鐵路地下化是強項是重點，但爭功諉過都說是他幫忙的，從過程上來看從公文上來看都是不可思議的。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬貼文指稱，張善政先生是桃園的擋路石。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

此外，鄭運鵬臉書昨天貼文上廣播節目時，針對桃園鐵路地下化，是他上任後向交通部爭取，交通部做出修改作業要點，桃園獲得補助大大增加，只需出257.4億元；中間這四年半時間，並沒有張善政先生的幫助，自稱有幫忙的張善政，其實是桃園的擋路石。

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