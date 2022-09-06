賴清德鄭文燦將同台助選！　鄭運鵬曝：時間已經訂了

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／鄭運鵬辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一地方選舉逐漸升溫，副總統賴清德將在9月中旬展開全台輔選行程，外界高度關注，賴清德被視為問鼎2024總統的潛在人選，是否會踏入桃園、與同樣有志爭取大位的桃園市長鄭文燦同台造勢。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬6日接受廣播媒體專訪透露，賴清德將與鄭文燦同台助選，時間已經訂了。

鄭運鵬今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，主持人周玉蔻在訪問最後階段問及，這次選舉對鄭運鵬來說壓力很大，因為若鄭運鵬沒有贏，對鄭文燦來說政治前途將會受挫？鄭運鵬說，這本來就是一個團隊，「我覺得多少會（存在這個狀況）」，不過，這種就是覆巢之下無完卵，大家多多少少對未來的想像不一樣，但是勝選一定是前提，敗選了2024也不用選了。

鄭運鵬說，所以這幾個月，桃園有一股「不是要他當選，而是要民進黨落選」的勢力，帶著要「把你拉下來」的心態，才去某些場合讚聲某些人，他們跨政黨支持某些人的目的，就是為了讓鄭文燦難堪，讓民進黨難看，讓鄭2024選不下去。

周玉蔻追問，賴清德什麼時候會幫鄭運鵬站台？鄭運鵬預告，「很快」，前副總統陳建仁來了，總統蔡英文來了，賴清德來的時間已經訂了；他還伸出右手讓周玉蔻量脈搏，表示絕對沒有問題。鄭運鵬說，賴清德和鄭文燦會同台，他會努力幫民進黨執政永續延續下去，這個不會有問題。