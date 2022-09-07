太魯閣號事故奪49命！3官員遭彈劾　交長：台鐵安全改革進行中

▲台鐵太魯閣號110年4月2日出軌。（資料圖／記者蕭可正翻攝）

記者李姿慧／台北報導

110年4月2日台鐵太魯閣撞上邊坡違規施工翻覆的工程車，49人枉死，監察院今(9/7)對台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中、工務處前處長陳仲俊等人通過彈劾，將移送懲戒法院。交通部長王國材今表示，該事故後交通部痛下決心對台鐵安全、組織改造，將請三人向懲戒法院說明。

太魯閣號去年4月2日在台鐵東正線清水隧道北口撞上一輛清明連假違規施工的包商工程車，包括駕駛員、乘客共49人枉死，震撼國人，監察院今對3名官員提出彈劾，提案監委指出，張政源當時是台鐵局長，有指揮監督之責，但這次事故發生肇禍原因，竟因台鐵局對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理攸關鐵路行車安全確保的安全責任，以及安全文化等改善事項未能落實執行。

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監委指出，祁文中同意解除台鐵總體檢列管事項，有督導不周之實，代理台鐵局長期間，疏於鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施的基本要求，且持續以交通部常務次長職務督導台鐵局業務，顯見督導不周及執行不力。此外，陳仲俊指揮監督所屬花蓮工務段辦理標案，核有多項違失，且相關工程管理制度未臻周全。

王國材今出席活動接受媒體訪問時表示，太魯閣號悲慘事件發生後，交通部痛下決心，對台鐵安全和組織改造，都是現在要進行的；針對監察院彈劾案，將請3位被彈劾同仁，在懲戒法院詳為說明，台鐵安全部分是整體組織大範圍需要去改革的，由他們適當時間跟懲戒法院說明。