　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣號事故奪49命！3官員遭彈劾　交長：台鐵安全改革進行中

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵太魯閣號110年4月2日出軌。（資料圖／記者蕭可正翻攝）

記者李姿慧／台北報導

110年4月2日台鐵太魯閣撞上邊坡違規施工翻覆的工程車，49人枉死，監察院今(9/7)對台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中、工務處前處長陳仲俊等人通過彈劾，將移送懲戒法院。交通部長王國材今表示，該事故後交通部痛下決心對台鐵安全、組織改造，將請三人向懲戒法院說明。

太魯閣號去年4月2日在台鐵東正線清水隧道北口撞上一輛清明連假違規施工的包商工程車，包括駕駛員、乘客共49人枉死，震撼國人，監察院今對3名官員提出彈劾，提案監委指出，張政源當時是台鐵局長，有指揮監督之責，但這次事故發生肇禍原因，竟因台鐵局對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理攸關鐵路行車安全確保的安全責任，以及安全文化等改善事項未能落實執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

監委指出，祁文中同意解除台鐵總體檢列管事項，有督導不周之實，代理台鐵局長期間，疏於鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施的基本要求，且持續以交通部常務次長職務督導台鐵局業務，顯見督導不周及執行不力。此外，陳仲俊指揮監督所屬花蓮工務段辦理標案，核有多項違失，且相關工程管理制度未臻周全。

王國材今出席活動接受媒體訪問時表示，太魯閣號悲慘事件發生後，交通部痛下決心，對台鐵安全和組織改造，都是現在要進行的；針對監察院彈劾案，將請3位被彈劾同仁，在懲戒法院詳為說明，台鐵安全部分是整體組織大範圍需要去改革的，由他們適當時間跟懲戒法院說明。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
救人意外變抓逃犯　越柬邊境11台人「全是通緝犯」今押返國
快訊／為錢肢解親弟弟　永和大哥遭聲押
看了好心痛！殺警案起訴書全文　殘暴過程全曝光
美元好貴！　換10萬台幣「比去年底多花萬元」
凃明誠、曹瑞傑隔5分鐘離世！林信吾冷眼任血流乾　搜刮彈匣
怎沒入圍金鐘？　劇迷喊「2大遺珠」：演很好耶
林信吾奪槍後「5秒連射6發」！　曹瑞傑下車遭狂砍38刀
快訊／恩恩案監察院出招！　2監委+1調查官「突襲」新北消防局

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

中秋節女同事約民宿烤肉！網見「1條件」喊：分母工具人你好

回娘家烤肉！她熱心「分配位子」被弟狂虧　下秒媽1動作全場笑翻

食蜜新風潮！苗改場研發「固化技術」　讓蜂蜜「如生巧克力般柔滑」

新冠病患若服藥Paxlovid　藥師囑禁吃柚子原因曝光

中秋出遊！宜花東訂房率達5成　國5明天就有車潮「恐連塞15小時」

「怎麼會沒入圍？」追完金鐘獎記者會　劇迷驚喊2大遺珠：演很好耶

台灣何時能買到BA.5雙價疫苗？莫德納總公司親自回應

太魯閣號事故奪49命！3官員遭彈劾　交長：台鐵安全改革進行中

逛夜市「擺滿炸物1串10元」　他佛心曝：老闆10年沒漲價！網喊吃爆

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

中秋節女同事約民宿烤肉！網見「1條件」喊：分母工具人你好

回娘家烤肉！她熱心「分配位子」被弟狂虧　下秒媽1動作全場笑翻

食蜜新風潮！苗改場研發「固化技術」　讓蜂蜜「如生巧克力般柔滑」

新冠病患若服藥Paxlovid　藥師囑禁吃柚子原因曝光

中秋出遊！宜花東訂房率達5成　國5明天就有車潮「恐連塞15小時」

「怎麼會沒入圍？」追完金鐘獎記者會　劇迷驚喊2大遺珠：演很好耶

台灣何時能買到BA.5雙價疫苗？莫德納總公司親自回應

太魯閣號事故奪49命！3官員遭彈劾　交長：台鐵安全改革進行中

逛夜市「擺滿炸物1串10元」　他佛心曝：老闆10年沒漲價！網喊吃爆

防疫保單之亂！　兆豐產總座換人坐

前「性感王」搶戴LV限量錶　附迷你行李箱更添收藏價值

建商衝口碑行銷　神秘董座現身住戶活動拚人氣

趁爸上廁所2mins空檔！　「黃金➝黑金汪」連粉嫩舌頭都暗沉了

救人變抓逃犯！越柬邊境11台人全都通緝犯　風飛砂大哥也在列

否認找沈慧虹接台北市副市長　黃珊珊：盼支持「沒包袱」的高虹安

送餐等20分鐘大喊「陳XX在嗎」遭嗆：一輩子當乞丐！他1舉動網讚爆

林暉閔認愛「子瑜」：看她眼睛會害羞　女方爸嘆：女兒一直勾搭男人

外役監脫逃後殘忍殺警！　不止7大罪狀...林信吾恐再因這事被起訴

逛水果店「虎皮工讀生」倒菜籃睡翻　在地居民認出牠：升格店長了

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

12:50抖一下　雙北有感地震

楊丞琳沒吃過的豆腐魚「是那個魚」　價格曝

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

比阿堂鹹粥料還多「140元海鮮神粥」曝光！網求地址

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

第二波退場專輔學校出爐　台首大與中州科大入列

比基尼妹超巨彈力　晃暈4.9萬人

社區摸彩中2大獎　他拒絕捐出遭噓爆

更多熱門

相關新聞

太魯閣號出軌！監察院彈劾3官員　罹難者家屬：正義終將緩緩到來

太魯閣號出軌！監察院彈劾3官員　罹難者家屬：正義終將緩緩到來

110年4月2日台鐵太魯閣撞上邊坡違規施工翻覆的工程車，造成49人枉死，監察院今(9/7)指出，台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中、工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導之責，通過彈劾、移送懲戒法院。罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」則發聲明指出「正義雖來得不夠即時，但終將緩緩到來。」

太魯閣號出軌3官員遭彈劾　台鐵前局長遺憾委屈「將依法捍衛清白」

太魯閣號出軌3官員遭彈劾　台鐵前局長遺憾委屈「將依法捍衛清白」

太魯閣事故49死　監察院彈劾交通部次長祁文中等3人

太魯閣事故49死　監察院彈劾交通部次長祁文中等3人

不滿加薪2千！台鐵員工連署拼10月翻案

不滿加薪2千！台鐵員工連署拼10月翻案

港埠費率調整　勞工不滿財團施壓行政院

港埠費率調整　勞工不滿財團施壓行政院

關鍵字：

台鐵太魯閣號出軌監察院彈劾交通部王國材

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

12:50抖一下　雙北有感地震

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面