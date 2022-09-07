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太魯閣號奪49人命！3官員遭彈劾　交部次長：將向懲戒法院陳述說明

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵太魯閣號110年4月2日出軌，不少旅客從車廂逃出。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李姿慧／台北報導

110年4月2日台鐵太魯閣撞上邊坡違規施工翻覆的工程車，造成49人枉死，監察院今(9/7)指出，台鐵局前局長張政源、交通部次長兼前代理台鐵局長祁文中、工務處前處長陳仲俊等人怠忽督導之責，通過彈劾、移送懲戒法院。對此，交通部次長祁文中低調表示，收到彈劾報告書後，將向懲戒法院補充資料說明。

監察院提案監委指出，張政源當時是台鐵局長，有指揮監督之責，但這次事故發生肇禍原因，竟因台鐵局對行政院「台鐵總體檢報告」交付辦理攸關鐵路行車安全確保的安全責任，以及安全文化等改善事項未能落實執行。

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監委指出，祁文中同意解除台鐵總體檢列管事項，有督導不周之實，代理台鐵局長期間，疏於鐵路軌道沿線施工路段應加強施工相關安全措施的基本要求，且持續以交通部常務次長職務督導台鐵局業務，顯見督導不周及執行不力。

▲▼太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）

▲太魯閣號去年4月2日出軌。（圖／消防署提供）

台鐵前局長張政源未接聽電話，截至截稿前無法取得回應。

祁文中則低調表示，目前還沒有收到彈劾報告書，監察院約詢過他，他也陳述過，將等收到彈劾報告書後，針對監察院所提事項，補充資料向懲戒返院陳述和說明。

據了解，監察員彈劾後，仍要由懲戒法院審理，會給當事人陳述機會，並和議判決，實際影響仍要看懲戒法院判決結果，也可能不懲戒，也可能輕者記申誡，重者則降職、免職和撤職，也可能影響年終獎金或退休金。

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